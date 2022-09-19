عمان..بدء حظر  استيراد الأكياس البلاستيكية من يناير 2023

العالم-عمان

وقال "سامي بن سالم الساحب"، المدير العام للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن "القرار ضمن خطط تنظيم السوق المتعلقة باستيراد المواد الضارة بالبيئة"، حسب تصريحات لوكالة الأنباء العمانية.

وأضاف "الساحب"، أن "القرار سيدعم المصانع العُمانية عبر الحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة التي لا تلبي المعايير البيئية".

وأشار إلى وزارة الصناعة تسعى من خلال تعاونها مع هيئة البيئة العمانية للانتقال من صناعات البلاستيك الحالية إلى صناعات صديقة للبيئة مستقبلاً.

وذكر "الساحب"، أن القرار سيمنح مصانع أكياس البلاستيك المحلي فرصة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلى أن القرار سيساهم في زيادة مبيعات المصانع المحلية المختصة بالصناعات البلاستيكية.

وفي يناير 2021، حظرت سلطنة عُمان استخدام أكياس التسوّق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، ضمن خطة لحماية البيئة المحلية.

ويحظر القرار على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ويفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني (260 دولاراً)، ولا تزيد على 2000 ريال (5200 دولار) على المخالفين.

ويستهلك البشر في أنحاء العالم تريليون كيس بلاستيك سنوياً، وفق إحصائيات إدارة مراقبة البيئة في أوروبا للعام 2019.

ووضعت 41 دولة حول العالم من بينها دول عربية تشريعات مشددة تحظر أو تقيد استخدام أكياس البلاستيك.

فيما حظر الاتحاد الأوروبي استخدام الأكياس البلاستيكية على أرضه بشكل كامل منذ بداية العام 2019.