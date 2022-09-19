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ردا على سؤال مراسل قناة العالم..

كنعاني: طهران تشجع المقاربة بين حماس ودمشق

الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن إيران تشجع المقاربة بين كل الجهات التي لها رؤية التحرير لفلسطين وبين دمشق بما في ذلك حركة حماس.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية حول موقف ودور ايران في استئناف العلاقات بين حركة حماس وسوريا،: "إن الحكومة السورية استضافت بحفاوة فصائل المقاومة والحركات الفلسطينية منذ سنوات. وللأسف، فإن العلاقات بين حركة حماس والحكومة العربية السورية قد تعرضت للضعف بسبب مخططات الأعداء خلال السنوات الماضیة".

ولفت الى ان التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة أثبتت أن التهديد الرئيسي لإحلال السلام والاستقرار وضمان الأمن لجميع الأطراف الإقليمية، بما في ذلك سوريا، وجميع الأطراف في المنطقة التي تؤكد على ضرورة التقارب للحفاظ على السلام والاستقرار، هو التهديد الصهيوني، ومن هذا المنطلق شهدنا تغييراً في نهج عدد كبير من الدول والأطراف الإقليمية في إعادة بناء وإصلاح علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية.

وأضاف: نعتقد أن مثل هذا التقارب يصب في مصلحة دول المنطقة ومصلحة الشعب الفلسطيني المظلوم وتساعد على تعزيز مكانة فلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم هذه العملية وتعتقد أن التقارب بين المقاومة من شأنه أن يساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة،

وتابع: أن الشعب الفلسطيني يحتاج أساسا إلى الدعم الحقيقي من جميع الحكومات والدول التي تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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