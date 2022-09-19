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اجتماع أمني عراقي - سوري لتحصين الحدود وإحباط أي محاولات إرهابية

اجتماع أمني عراقي - سوري لتحصين الحدود وإحباط أي محاولات إرهابية
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

عقدت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع نظيرتها السورية بشأن تحصين الحدود واحباط أي محاولة ارهابية، فيما أكد قائد حرس حدود العراقي الفريق الركن حامد الحسيني بذل بلاده الجهود لتأمين الحدود مع سوريا ومنع عمليات التهريب.

العالم - العراق

وقال الحسيني لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قائد حرس الحدود السوري اللواء الركن غسان محمود والوفد المرافق له زارنا اليوم، في مقر قيادة حرس الحدود، وتم عقد اجتماع لمناقشة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين وتعضيد التعاون لمنع اي محاولة ارهابية وارباك الامن المستقر، والاستمرار في عمليات التحصين التي انجزتها قيادة حرس الحدود في الجانب العراقي".

واضاف ان "العراق بذل جهوداً في تأمين حدوده ومنع اي عمليات تهريب بين البلدين"، مشيرا الى ان "الحدود العراقية آمنة ومستقرة بعد انجاز منظومة مراقبة متكاملة والتي تتضمن اسيجة مانعة وجداراً كونكريتياً وكاميرات مراقبة حرارية على مدار الساعة".

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