العراق.. شرطة الأنبار تضبط متهما بحوزته 26 ألف حبة مخدرة

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وذكر المكتب الاعلامي للقيادة في بيان لها أنه "بقيادة واشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار هادي رزيج كسار، يواصل ابطال مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بعملياتهم النوعية ضد تجار الحبوب المخدرة ومروجي ومتعاطي هذه السموم".

وأضاف أنه "بعد ورود معلومات من احد المصادر لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود شخص في مدينة الرمادي بحوزته حبوباً مخدرة تم استحصال الموافقات القانونية الرسمية وتشكيل فريق عمل من المديرية اعلاه والتوجه الى المكان المقصود حيث تم القاء القبض على المتهم (ب.خ.م.ف)"، مبيناً أنه "تم ضبط (10,000) حبة نوع كبتاجون بحوزته".

وتابع البيان أنه "تم الانتقال الى دار المتهم وضبط حبوب مخدرة اخرى بعدد (16,000) حبة نوع كبتاجون"، مشيراً الى أن "المجموع الكلي للحبوب المضبوطة هو (26,000) حبة".

ولفت الى أنه "تم تنظيم محظر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه وتوقيف المتهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص وايداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".