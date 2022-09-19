العالم - خاص بالعالم

قال ويحمان في حديث لبرنامج "المغاربية" إن الشعب المغربي دخل بغضب غير مسبوق، لأن فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الاسرائيلي لدى الرباط مست شرفه.

وكشف ويحمان عن اشراف رئيس بعثة مكتب اتصالات الاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط غوفرين على اجندة الشذوذ الجنسي لتشكيل شبكة شذوذ جنسي في داخل المغرب، فضلا عن قضايا الإغتصاب والتحرش، مشيرا الى أن المرصد كشف هذه الامور عبر الصور والمستمسكات.

وبين ويحمان أن المرصد من خلال التحري كشف مخطط استيطاني في الاراضي المغربية، عبر توطين مليوني صهيوني فيها.

واوضح ويحمان ان الامر في المغرب لم يعد مقتصرا على التطبيع انما اصبح مسلسل اسرلة يهدف الى احتلال المغرب من قبل الكيان الصهيوني.

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