شاهد.. روسيا تحبط هجمات أوكرانية على مدينة خيرسون

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت هجمات أوكرانية على قرى في مقاطعة خيرسون. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن قوات بلاده نفذت ضربات صاروخية على وحدات واحتياطات الجيش الأوكراني في مقاطعة زاباروجيا.

ويأتي تقدم القوات الروسية باتجاه باخموت في ظل تراجعها في مقاطعة خاركيف (شمال دونيتسك)، إذ استعادت القوات الأوكرانية عشرات القرى وآلاف الكيلومترات في المقاطعة، كانت بيد موسكو.



من جانب آخر، دعا رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي الى اليقظة والاستعداد لأي تحركات روسية. وأعلنت البنتاغون أن واشنطن واثقة من مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا للمضي قدما في المعركة.

الى ذلك، صرحت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد بأن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا إلى أن تقرر روسيا وقف هجومها، وتسحب قواتها من أوكرانيا.

مضيفة أن الولايات المتحدة ستعمل على عزل روسيا وإدانتها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تغيير حقيقة أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، لكن يمكن عزلها، بحسب تعبيرها.

في المقابل، قالت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إن تزويد الغرب كييف بالمدفعية بعيدة المدى يجعله 'شريكا في جرائم النازيين الأوكرانيين' على حد تعبيره.

وبشأن الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بتعذيب قتلى -أغلبهم مدنيون- وضعوا في مقابر جماعية في بلدة إيزيوم قبل الانسحاب مؤخرا، فأن موسكو تشكك في مصداقية الصور التي تظهر وجود مقابر جماعية في أوكرانيا، داعية الى إجراء تحقيق محايد تشارك فيه دول غير غربية بشأن المقابر الجماعية.