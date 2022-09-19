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الأسد يلتقي مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية

الأسد يلتقي مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في سوريا بأن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري لبحث التعاون النشط بين المنظمة ومؤسسات القطاع الصحي في سورية.

العالم - سوريا

وجاء اللقاء في اطار تحسين واقع الاستجابة الصحية سواء من حيث مكافحة الأوبئة والأمراض، أو الدعم التقني بالتجهيزات والمعدات الطبية.

وخلال اللقاء أكد سيادته أن وحدة المصلحة الإقليمية الصحية تقتضي العمل والتعاون بين جميع الدول في الإقليم لمجابهة الأمراض التي تتفشى وتنتقل من دولة إلى أخرى.

وعبر المنظري عن تقدير المنظمة للدعم والتسهيلات التي تقدمها سورية لعمل المنظمة بهدف توفير المساعدة الطبية للسوريين على جميع الأراضي السورية، مشيرا إلى أن سورية قدمت على الدوام الكثير من المبادرات على مستوى منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية.

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