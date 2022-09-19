الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة لاهاي الدولية تبدا النظر في دعوى ايران ضد امريكا

محكمة لاهاي الدولية تبدا النظر في دعوى ايران ضد امريكا
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، اولى جلسات النظر والاستماع الى شكوى الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الولايات المتحدة الامريكية، بحضور ممثلين عن كلا البلدين.

العالم - ايران

وستنظر محكمة لاهاي خلال جلساتها التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، في القيود اللاشرعية التي تفرضها واشنطن على النشاطات الاقتصادية للشركات الحكومية الايرانية داخل الولايات المتحدة، مضافا الى قرارات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الامريكية التي تتعارض والقانون الدولي، في ضبط واجتجاز الاموال والممتلكات التابعة لهذه الشركات، بما في ذلك مصادرة ملياري دولار من اصول البنك المركزي الايراني.

يذكر ان محكمة العدل الدولية، اصدرت حكما في 13 فبراير 2019، يقضي برفض الاحتجاج الذي تقدمت به واشنطن حول "اهلية محكمة لاهاي في النظر بشكوى ايران ضد اميركا"، وعليه فقد قررت رسميا الاستماع والنظر في هذا الملف.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تفرض حظرا جديدا على 10 أشخاص وشركتين ايرانيتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بسبب تغريدات.. أمريكية تواجه خطر التوقيف في السعودية

إيضاحات العميد رحيمي حول قضية وفاة المرحومة مهسا أميني

إيكونوميست : السعودية تتصدر في إساءة المعاملة للعمال الوافدين

موقع أميركي: إيران تمتلك أسلحة تزرع الياس لدى أعداءها

سوريا تضبط شحنة "كبتاغون" في الحدود الأردنية

اسلامي: وصلتنا رسائل من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران