بدء جلسات أعمال يوم القادة في قمة تحويل التعليم في نيويورك

العالم - سوريا

ويناقش المشاركون من قادة دول العالم ووفوده بيانات الالتزام الوطني بقمة تحويل التعليم حيث يخصص اليوم لعرض بيانات الالتزام الوطنية من قبل رؤساء الدول والحكومات في شكل موائد مستديرة للقادة.

كما سيتم عقد عدد محدود من الجلسات للتركيز على الأولويات الشاملة لتحويل التعليم وسيشهد يوم القادة تقديم إعلان القمة للشباب وبيان رؤية الأمين العام لتحويل التعليم.

ويضم الوفد السوري الذي يرأسه وزير التربية دارم طباع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ وأمين اللجنة الوطنية لليونيسكو نضال حسن ومدير التخطيط والتعاون الدولي غسان شغري إضافة إلى وفد شبابي يضم الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الألشي ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان ورئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي.