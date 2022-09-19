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الاحتلال يعتدي على منازل الفلسطينيين في الخليل وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يعتدي على منازل الفلسطينيين في الخليل وينصب حواجز عسكرية
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

اعتدت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين، على منازل الفلسطينيين في محافظة الخليل، تزامناً مع نصب عدد من الحواجز العسكرية.

العالم-فلسطين

وداهمت قوات الاحتلال المنازل الفلسطينية وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وتعود ملكية المنازل إلى عائلة الهيموني بمحافظة الخليل.

ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية عند مفترقات رئيسية بالخليل، أعاقت حركة مرور المركبات الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد ساعات من عمليات هدم واسعة نفذتها قوات الاحتلال، ضد ممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة بمحافظة أريحا.

وهدم آليات الاحتلال أكثر من 20 منشأة سكنية وزراعية، في قرية العوجا ومنطقة الديوك وتجمع عرب الرشايدة.

وشهدت قرية عين العوجا في السنوات الأخيرة عمليات هدم وملاحقة للمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وينتهج الاحتلال سياسة التطهير العرقي الفلسطينيين، بهدف اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

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الاحتلال يعتدي على منازل الفلسطينيين في الخليل وينصب حواجز عسكرية