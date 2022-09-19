الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصل الى نيويورك

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصل الى نيويورك
الإثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مساء الاثنين، الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة لدورتها السابعة والسبعين.

العالم - ايران

وكان السيد ابراهيم رئيسي قد غادر العاصمة الايرانية طهران صباح اليوم الاثنين، متوجها الى نيويورك، حيث وصلها مساء، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

وتأتي مشاركة آية الله رئيسي في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بهدف الدفاع عن مصالح الشعب الايراني والسعي لتحقيق النظام العالمي العادل عبر التعددية الاقتصادية.

وسيلقي الرئيس الايراني خطابا أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، اضافة الى خطاب امام اجتماع منظمة اليونسكو، وسيعقد لقاءات ومحادثات مع عدد من الرؤساء المشاركين في الجمعية العامة للامم المتحدة، فضلا عن لقاءات جانبية اخرى.

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني: ليس في نيتنا لقاء المسؤولين الأمريكيين +فيديو

الرئيس الايراني: لامعنى للاتفاق النووي دون ضمانات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 19-09-2022

الصادرات الايرانية الى الدول الافريقية تنمو 40 بالمائة

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصل الى نيويورك

بالفيديو.. الصين ترد رسميا على تصريحات بايدن بشأن تايوان

بالفيديو.. طهران: المفاوضات هي الطريق المناسب والمنطقي لحل الخلافات

"قسد" تغلق مدارس ومعاهد تعتمد مناهج سورية في القامشلي