رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصل الى نيويورك

العالم - ايران

وكان السيد ابراهيم رئيسي قد غادر العاصمة الايرانية طهران صباح اليوم الاثنين، متوجها الى نيويورك، حيث وصلها مساء، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

وتأتي مشاركة آية الله رئيسي في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بهدف الدفاع عن مصالح الشعب الايراني والسعي لتحقيق النظام العالمي العادل عبر التعددية الاقتصادية.

وسيلقي الرئيس الايراني خطابا أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، اضافة الى خطاب امام اجتماع منظمة اليونسكو، وسيعقد لقاءات ومحادثات مع عدد من الرؤساء المشاركين في الجمعية العامة للامم المتحدة، فضلا عن لقاءات جانبية اخرى.