باقري: القوات المسلحة ترصد أي تحرك للكيان الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

طهران وعلى لسان رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري دعت كلا من ارمينيا وآذربيجان لحل مشاكلهما بالطرق السلمية، مجددة الرفض لأي تغيير في الحدود بين دول المنطقة



وأكد اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان الإيرانية:"كما قلنا مرات عديدة، لن نحتمل تغيير الحدود بين دول المنطقة، ونناشد دولتي أذربيجان وأرمينيا بحل مشاكلهما من خلال الحوار ولن نسمح بتغيير الحدود بقوة السلاح ولن نلتزم الصمت ازاء ذلك".



بلهجة صريحة طالب اللواء باقري، دول منطقة الخليج الفارسي بالانتباه لما وصفه بالفتن التي يثيرها الكيان الصهيوني عبر تواجده في المنطقة.



هنا ترصد طهران تحركات الكيان الصهيوني في الاقليم، وتحذر من رد ايراني حازم إن شعرت طهران بأي تهديد من قبل الصهاينة.



وأكد اللواء حسين سلامي القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية:"اذا نشبت الحرب يوما فسنبدأها بالدفاع وسنهيها بالهجوم ..لا نحتمل انعقاد اي نطفة مهددة لنا لاسيما من قبل الانظمة التي نعتبرها تهديد ذاتي لايران كالكيان الصهيوني".



ازاحة الستار عن صاروخ رضوان الباليستي واسطول متكامل من المسيرات ..انظمة رادارية.. انظمة الدفاع الجوي ..مقاتلات محلية القائمة تطول ..هنا تخلق طهران توازن رعب يؤخر المواجهة الي حين قد لايحين.



على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة طهران و تحديدا في مياه الخليج الفارسي وفي منطقة متاخمة للوجود العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة يستعرع السلاح البحرية الايرانية قوته و عضلاته.

اكثر ما تحاول ايران ايصاله الي الولايات المتحدة المركية و حلفائها في منطقة ..انها في ذورة الاستعداد لمواجه كل السناريوهات حتي في ظل العقواب الامركية المفروضة عليها.



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