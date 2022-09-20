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جمهورية "لوغانسك" تطالب بإجراء تصويت الانضمام الى روسيا فورا

جمهورية
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

طالبت الغرفة العامة لجمهورية لوغانسك الشعبية الرئيس ليونيد باسيتشنيك، بإجراء تصويت الانضمام الى روسيا على الفور، مؤكدة على أن هذه الخطوة ستؤمن أراضيها وتفتح فرصا جديدة لاستعادتها.

العالم - الأزمة الأوكرانية

ووفقا لبيان الغرفة: "تتقدم الغرفة المدنية لجمهورية لوغانسك الشعبية بمبادرة لإجراء تصويت على الفور بشأن الاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية كجزء من روسيا".

ونقلت وكالة "تاس" عن بيان الغرفة، "إننا نعتبر أن الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ قرار قوي بإجراء تصويت على الفور على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، ونحن على يقين من أن المبادرة ستلقى الدعم الكامل من سكان الجمهورية، والانضمام إلى روسيا لن يكون احتفالا بالعدالة التاريخية فحسب، بل سيؤمن أيضا أراضي الجمهورية، ويفتح فرصا جديدة لإحياء واستعادة السلطة في منطقتنا، وعودتها إلى حياة سلمية كاملة".

وأضاف البيان: "كرر سكان دونباس اختيارهم مرة أخرى في عام 2014 في تصويت الانضمام لروسيا، وطوال هذه السنوات كنا ننتظر ونعتقد أنه سيتم بالتأكيد، وهو ما سيحقق حلمنا بالعودة إلى الوطن، إلى روسيا الاتحادية، لقد أظهرت أحداث الأيام الأخيرة أن متطرفي كييف قد تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء".

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