مواقع التواصل تشيد بموقف الرئيس التشيلي ضد 'اسرائيل'

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لم یترك الرئيس التشيلي ذرة ماء وجه لقائد الجيش المغربي و وزير الخارجية الإماراتي اللذين يزوران تل ابيب ويصافحان قادتها القتلة، حيث انه رفض تسلم أوراق السفير الصهيوني الجديد احتجاجا على قتل الاحتلال فتى فلسطيني لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.

مقاطعة ... صفعة دبلوماسية للاحتلال، الرئيس التشيلي غابريل بوريك يطرد سفير الاحتلال ويرفض استقباله لاعتماد أوراقه، ردًا على جريمة إعدام جيش الاحتلال للطفل عدي صلاح في جنين.

وبينما يرفض الرئيس التشيلي استقبال السفير الصهيوني في بلاده وتسلم اوراق اعتماده تقيم الامارات حفلا كبيرا لزواج حاخام يهودي مقيم في اراضيها. فقد أقام الحاخام، ليفي دوشمان، وهو أول حاخام مقيم بدولة الإمارات، وممثل الجالية اليهودية في دبي، حفل زفافه في الإمارات بحضور الف وخمسمئة ضيف وذلك بالتزامن مع مرور عامين على توقيع اتفاقية التطبيع بين الاحتلال ودولة الامارات.

في لبنان، جدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الموقف من ان الخط الاحمر بالنسبة للبنان اليوم هو بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على كافة حقوقه، مؤكدا ان المقاومة تواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة ، وعينها ومعلوماتها وصواريخها على كاريش.

وفي تونس، اتهمت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بتلفيق “قضايا كيدية” ضد المعارضة على خلفية دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للتحقيق معهما. الى ذلك حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل بشأن النظام الانتخابي الذي قدمه ، بإصداره مرسوماً يعمل على تقييد عملية الترشّح ويمنح الناخبين سلطة أقوى من المنتخَبين ، كما يقوم بتقليص حضور الأحزاب ودورها.

في مجال اخر، انتهت زيارة الاربعين هذا العام التي كانت الاضخم خلال السنوات الاخيرة وذلك حسب الجهات الرسمية العراقية التي اعلنت ان اكثر من واحد وعشرين مليون زائر شارك هذا العام بهذه الزيارة.