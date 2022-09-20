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باكو تستدعي السفير الفرنسي لديها إحتجاجا على اعتداء طال سفارتها بباريس

باكو تستدعي السفير الفرنسي لديها إحتجاجا على اعتداء طال سفارتها بباريس
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية السفير الفرنسي لدى باكو زاكاري غروس، لإبلاغه باحتجاجها على خلفية هجوم على السفارة الأذربيجانية في باريس.

العالم - اوروبا

وأبلغ نائب وزير الخارجية خلف خلفوف السفير الفرنسي أن الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في باريس يمثل "انتهاكاً صارخاً لقوانين فرنسا وقواعد القانون الدولي المعمول بها".

وأعربت وزارة الخارجية للسفير الفرنسي عن احتجاجها على ما تعرضت له سفارة أذربيجان، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الفرنسية تقاعست في حمايتها.

وللإشارة اقتحم أفراد من الجالية الأرمينية مبنى السفارة الأذربيجانية في فرنسا، يوم الأحد، بالتزامن مع مواجهات حدودية اندلعت بين البلدين منذ أكثر من أسبوع وأسفرت وفق تصريحات رسمية عن سقوط قتلى من الطرفين.

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