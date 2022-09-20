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الجهاد تدين اعتداء السلطة على المواطنين في نابلس وقتل أحد المتظاهرين

الجهاد تدين اعتداء السلطة على المواطنين في نابلس وقتل أحد المتظاهرين
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، المواطن الفلسطيني فراس فارس يعيش (53 عاماً)، الذي قتل أمس إثر إصابته برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

العالم-فلسطين

وقالت حركة "الجهاد" –في بيان لها- "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد فراس يعيش ونعزي عائلته الكريمة التي قدمت شقيقه شهيداً برصاص الاحتلال في انتفاضة الحجارة عام 1987م، لنحمّل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا والاعتداء عليهم".

وأكدت أن "هذه الممارسات لا تخدم إلا المشروع التوسعي الصهيوني في فلسطين، وأن التعرض لأبناء ومقاومي شعبنا الذين يتصدون للاحتلال الذي يستبيح دمنا وأرضنا ومقدساتنا، هو تساوق مع العدو المجرم".

وطالبت الحركة، السلطة وأجهزتها الأمنية بكف يدها عن المقاومين ووقف سياسة التنسيق الأمني البغيض، الذي يعتبر خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني، وخروجاً عن كل القيم والأعراف الوطنية.

ودعت كل القوى والشخصيات الاعتبارية لاتخاذ موقف تاريخي ووضع حد لهذه الممارسات المرفوضة وحقن الدماء الفلسطينية وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان الذي يمارسه العدو يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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