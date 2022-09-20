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سفير إيران في بيروت: أخبار سارة ستعلن قريبا حول الفيول الإيراني

سفير إيران في بيروت: أخبار سارة ستعلن قريبا حول الفيول الإيراني
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، في تصريحٍ على مواقع التواصل الإجتماعي،  أن هناك أخباراً سارة ستعلن قريبا حول ما تم التوافق عليه بشأن الفيول الإيراني والتعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في إيران.

العالم - لبنان

وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، قد التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وبحثا العلاقات الثنائية، حيث جدد عبد اللهيان استعداد ايران لتزويد لبنان بالنفط، ما يطلبه من مساعدات اخرى لمساعدته في التغلب على المشاكل التي يواجهها.

و في السياق أفادت معلومات لقناة المنار بأن إيران أبلغت الوفد اللبناني في طهران، موافقتها على تزويد لبنان بـ 600 الف طن من الفيول على مدى 5 أشهر.

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