الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لبيد إلى نيويورك ومساعٍ حثيثة لترتيب لقاء مع الملك الأردني

لبيد إلى نيويورك ومساعٍ حثيثة لترتيب لقاء مع الملك الأردني
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

توجّه رئيس كيان الاحتلال الصهيوني، يئير لبيد، فجر اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تستمر المساعي لترتيب لقاء بين لبيد والملك الأردني عبد الله الثاني.

العالم-الاحتلال

وذكرت الإذاعة العبرية أنّ لبيد سيلتقي رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي لبيد، ظهر الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول لقاء يجمع بين أردوغان ورئيس الكيان الصهيوني منذ عام 2008.

وبحسب الإذاعة العبرية، هناك مساعٍ لترتيب لقاء بين لبيد والملك الأردني الملك عبد الله الثاني، بشأن الأوضاع في الضفة الغربية.

ويحاول كيان الاحتلال الضغط على الأردن، لأخذ دور في تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني المتواصل هناك تحت مسمى "كاسر الأمواج"، وما يرافقها من ارتفاع عمليات إطلاق النار على مركبات جنود الاحتلال والمستوطنين، ومواجهة الاقتحامات الإسرائيلية اليومية لبلدات الضفة ومدنها.

كذلك، يسعى كيان الاحتلال للتوصل إلى تفاهمات مع الأردن، ولا سيما مع هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، مع اقتراب الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل.

روابط ذات صلة

لبيد يعترف بدور إسرائيلي في إفشال مفاوضات إلغاء الحظر ويصفه بالناجح

فلسطين: تصريحات لبيد الاخيرة دعوة مباشرة لقتل الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. استمرار الحرب في اوكرانيا دون أفق لحل الأزمة

موسكو تقدّم أدلة تفضح الأنشطة البيولوجية الأميركية في أوكرانيا

اجتماع مرتقب بين باقري ومورا في نيويورك

خاص بقناة العالم.. حماس تطالب السلطة الفلسطينية بالكف عن التنسيق مع الاحتلال

مقاومون يستهدفون قاعدة عسكرية للاحتلال غرب جنين

"المبادرة الوطنية" تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين