لبيد إلى نيويورك ومساعٍ حثيثة لترتيب لقاء مع الملك الأردني

العالم-الاحتلال

وذكرت الإذاعة العبرية أنّ لبيد سيلتقي رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي لبيد، ظهر الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول لقاء يجمع بين أردوغان ورئيس الكيان الصهيوني منذ عام 2008.

وبحسب الإذاعة العبرية، هناك مساعٍ لترتيب لقاء بين لبيد والملك الأردني الملك عبد الله الثاني، بشأن الأوضاع في الضفة الغربية.

ويحاول كيان الاحتلال الضغط على الأردن، لأخذ دور في تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني المتواصل هناك تحت مسمى "كاسر الأمواج"، وما يرافقها من ارتفاع عمليات إطلاق النار على مركبات جنود الاحتلال والمستوطنين، ومواجهة الاقتحامات الإسرائيلية اليومية لبلدات الضفة ومدنها.

كذلك، يسعى كيان الاحتلال للتوصل إلى تفاهمات مع الأردن، ولا سيما مع هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، مع اقتراب الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل.