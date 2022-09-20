الجهاد الاسلامي تحذر السلطة الفلسطينية من اعتقال المجاهدين

العالم - خاص بالعالم

وقال شلح في حديث لقناة العالم الاخبارية ان عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطة الفلسطينية أخيراً تأتي في اطار تصاعد المقاومة في الفترة الاخيرة في الضفة الغربية، خاصة في نابلس وجنين.

وأضاف ان الحدث الابرز كان في تصاعد المقاومة التي كانت تتصدرها سرايا القدس بكتائبها المظفرة دخول بعض المجاهدين الابطال من أبناء الاجهزة الامنية علی الخط وقد ارتقوا شهداء وخاصة من جهاز الاستخبارات.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان هذا الموضوع اقلق الاميركان والاسرائيليين وجعلهم في حالة هلع منتقدين السلطة الفلسطينية بشدة ومتهمين اياها بالتراخي وربما بالتواطئ.

واوضح ان عمليات الاعتقال التي تقوم بها السلطة تأتي لترميم سمعتها لدی الاميركان والاسرائيليين.

وحذر محمد شلح السلطة الفلسطينية من التمادي في عمليات الاعتقال وملاحقة المجاهدين واعتقالهم والاشتباك مع الجماهير الفلسطينية المنتفضة ضد العدو الصهيوني.

وحيا القيادي في الجهاد الاسلامي جميع أبناء الاجهزة الامنية الشرفاء مطالباً اياهم الوقوف الی جانب المجاهدين والوفاء لدماء اخوانهم الذين ارتقوا بالأمس في نابلس وجنين وعلی امتداد الضفة الغربية.

واعتبر محمد شلح هذه البوادر في أجهزة الاستخبارات بشائر خير تؤكد عودة عناصر هذه الاجهزة الی صف المقاومة والشعب الفلسطيني ومنتقداً دور بعض قادة السلطة الفلسطينية في استمرار التنسيق الامني مع الاحتلال.