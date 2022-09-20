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شاهد: الفصائل الفلسطينية تستهجن اختطاف المطارديْن اشتية وطبيلة

شاهد: الفصائل الفلسطينية تستهجن اختطاف المطارديْن اشتية وطبيلة
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

استهجنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء،" ما جرى من عملية اعتقال السلطة للمطلوبيْن مصعب اشتية وعميد طبيلة واستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين المحتجين على تصرفات الأجهزة الأمنية".

العالم- فلسطين

وقالت الفصائل في بيان إن "الأحداث المؤسفة التي بدأت في نابلس الليلة باعتقال أجهزة أمن السلطة للمطاردَين اشتية و طبيلة وما تلا ذلك من قمع للاحتجاجات وقتل المواطن فراس يعيش، أمرٌ مستنكر ومستهجن."

ودعت الفصائل، "السلطة برام الله إلى الإفراج العاجل والفوري عن المعتقلين وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم من بطش الاحتلال الصهيوني".

وطالبت الفصائل، "القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية بالقيام بدورها لحقن الدماء وحماية الممتلكات العامة وتهدئة الأوضاع هناك وفتح تحقيق في استشهاد المواطن يعيش ومحاسبة الجناة".

وختمت قائلة "نحن في أمس الحاجة في هذه الأوقات للوحدة لمواجهة مخططات اقتحام الأقصى، لاسيما وأن عيون الشعب الفلسطيني ترقب بأمل ما يحدث في الجزائر من جهود لاستعادة الوحدة الوطنية".


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