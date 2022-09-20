العالم- من طهران

وقال محمد باقر بهرامي في حوار متلفز مع قناة العالم الاخبارية: ان هندسة القوة في العالم تمر اليوم بتغييرات اساسية، النموذج الحالي يفسح المجال لنموذج جديد. النموذج الجديد نتج عن التغييرات التي طرأت على هيكلية القوة على الصعيد الدولي ، ومن الأمثلة التي يمكن أن نطرحها ونعلنها من أقوال الغربيين والباحثين ومراكز الابحاث ، هو انهيار قوة وهيمنة أمريكا ، وفي هذا الاطار يقول كيسنجر - والجميع يعرف دوره في السياسة الامريكية - ان تغييرات كبيرة تلوح في الافق ، هذا فيما يقول كارتر كذلك أن أمريكا على حافة الهاوية.

الحرب الأهلية في أمريكا حتمية / تغير هيكلية القوة في العالم

وأضاف: لن ننسى ماذا حل بالكونجرس الأمريكي ، الذي يعد مركز الديمقراطية الأمريكية ، بسبب الرئيس الامريكي السابق ، و الى اين ساق المجتمع الأمريكي ، لهذا السبب تم التأكيد في مقالات وأبحاث أخرى على نشوب الحرب الأهلية في امريكا. الابحاث التي اجريت واستطلاعات الرأي تشير الى ان ثلاثة أخماس الأمريكيين يشعرون بالقلق من الصراع في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 ، كما يشعر الجنرالات الأمريكيون بالخطر من هذه القضية.

وأكد هذا الدبلوماسي السابق على حقيقة أن ثلاث جهات فاعلة (الصين وروسيا وجمهورية إيران الإسلامية) تشكل خطراً على الغربيين في النظام العالمي الجديد ، وأوضح قائلا : من الطبيعي أنه عندما يفقد الغربيون سلطتهم وهيمنتهم ، فإنهم لا يقفون مكتوفي الايدي ويعلنون رسمياً أن الصين وروسيا وإيران هم أعداؤنا.

وأضاف بهرامي: تعود جذور التطورات الإقليمية الى القضاء على الهيمنة الغربية والأمريكية وتدميرها ، وبريطانيا تحاول من خلال اثارة التوتر وتعكير صفو السلام في المنطقة ، التصدي لهذه المشكلة بمساعدة بعض الحكومات الإقليمية واقولها صراحة ، تركيا وجمهورية آذربيجان.

ممر زنغزور الوهمي ؛ خبرة الصهاينة على صعيد إحداث التوتر في جغرافيا الدول الإسلامية

وقال سفير جمهورية إيران الإسلامية السابق لدى جمهورية أذربيجان: انا اقول بصراحة أن تركيا وجمهورية أذربيجان متورطتان في هذه التوترات. لأن الصهاينة لديهم باع طويل في اثارة التوتر في جغرافيا الدول الإسلامية وهذا هو هدفهم.

وأضاف بهرامي: من أين جاءت كلمة زنغزور ؟ في حقبة الاتحاد السوفيتي وقبل ذلك كانت هناك منطقة تسمى زنغزور وهي كلمة مزيفة في الوضع الحالي ، لأننا إذا عدنا إلى القضايا التاريخية ، فيجب طرح موضوع إيران الكبرى مرة أخرى.

واشار سفير إيران السابق في جمهورية أذربيجان إلى إصرار باكو على الخلاف الحدودي مع أرمينيا ومسألة خط اتصال قره باغ الذي يشار إليه خطأ باسم ممر زنغزور وقال : بادئ ذي بدء ، كلمة زنغزور هي مصطلح وهمي اخترعه رئيس جمهورية أذربيجان. نحن من خلال تحليلنا المنطقي والميداني والقريب من الواقع اعترفنا بوحدة اراضي جمهورية اذربيجان منذ البداية ، بالإضافة إلى أننا نؤمن بوحدة أراضي جميع البلدان المجاورة. لكن قصة زنغزور مختلقة ، تقف وراءها بريطانيا والصهاينة وفق آمال وأحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وذلك لأن أردوغان الذي لم يحقق أهدافه في ليبيا وسوريا ، يريد الان خلق عالم طوراني وتركي ، لذلك فإن خطوته الأولى تتمثل في تحقيق مخطط ممر زنغزور الوهمي من خلال الاستناد زيفا على المعاهدة التي تم توقيها بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بحضور الرئيس الروسي.

الأهداف الثلاثية للممر الطوراني للناتو ، المواجهة مع إيران، روسيا والصين

وقال: في غضون ذلك تريد تركيا وجمهورية أذربيجان تنفيذ ما يسمى بممر زنغازور بالاستناد إلى الفقرة 9 من هذه المعاهدة ، والتي وفقا للترجمات الفارسية والإنجليزية الحالية للمعاهدة المذكورة ، لم تطرح فيها كلمة ممر على الإطلاق ولا يوجد اي ذكر لها ، بل تم تصميم هذا الممر من قبلهما لاحقا .

وأضاف بهرامي: تركيا لديها عدة أهداف. تركيا اقامت علاقة قوية مع الكيان الصهيوني خلافا لمصالح العالم الإسلامي ، في حين إن القضية الأولى للمسلمين والدول الإسلامية هي القدس. الآن وبهذا التواصل ان تم إنشاء هذا الممر متعدد الأغراض ، فسيصل إلى دولة تركمنستان واحدى المقاطعات الصينية ذات الاغلبية الأويغورية ، وهذا هو هدف تركيا وأتباع هذه الخطة.

قال السفير السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية أذربيجان : من الأفضل تسمية هذا المخطط بـ" الممر الطوراني للناتو "لأنه بعد إنشاء هذا الممر ستكون لنا حدود مشتركة مع الناتو والصهاينة من جهة ، ويقطعون اتصالاتنا مع الشمال من جهة اخرى ، وهذه القضية ستكون على حسابنا نحن وروسيا والصين ، وعلى اساس ذلك نرى أن لديهم ثلاثة أهداف في هذا الصدد.

تغيير الوضع الجيوسياسي للمنطقة وتحقيق حلم سيطرة الناتو والصهاينة على الشواطئ الغربية لبحر قزوين

وقال: إن الممر الطوراني التابع لحلف الناتو (زنغزور) إذا تم تنفيذه ، سيغير الوضع الجيوسياسي للمنطقة ، وكما كتب آدم طومسون ، الممثل السابق لإنجلترا في الناتو ، في رسالة إلى بوريس جونسون ، رئيس وزراء إنجلترا آنذاك ، فأن خطة ممر زنغازور ستستخدم لتغيير النظام الجيوسياسي الحالي في جنوب القوقاز لصالح الناتو. ووصف إنشاء ممر زنغازور بأنه تحقيق لحلم الناتو القديم في التواجد على الشواطئ الغربية لبحر قزوين.

وفي جانب اخر من حواره اشار السفير بهرامي الى ان الجمهورية الإسلامية ترى أن الخلافات يجب حلها من خلال المفاوضات. تشدد موقف طهران تجاه أذربيجان ، نابع من انه إذا تم إنشاء ممر طوران التابع للناتو ، فإن الجغرافيا الجيوسياسية للمنطقة ستتغير. هذا يعني أنه ستكون للصهاينة حدود معنا ، وسيصبح للناتو حدود معنا ، نحن اعترفنا بوحدة أراضي جمهورية أذربيجان وندافع عنها ، لكن جمهورية أذربيجان وقعت في فخ يضر ببلدها، نحن لا نشعر بالتهديد من قبل جمهورية أذربيجان ، التي يبلغ عدد سكانها الشيعة حوالي 90٪ ، لكننا نشعر بالتهديد من وجود الناتو والصهاينة ، حتى مصالحنا الوطنية ، وقضايانا الوطنية ، ووحدة أراضينا ستكون عرضة للخطر. ما الذي ستفعله دولة تتعرض وحدة اراضيها للخطر بسبب التغييرات الجيوسياسية في المنطقة؟ بالتأكيد ، إذا اضطرت الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى القيام بذلك ، لقد أجرينا بالفعل مناورة عسكرية قوية للغاية في شمال غرب البلاد وحذرنا. لقد نوه وحذر قائد الثورة ايضا ، بوتين وأردوغان خلال اجتماعه بهما - برأيي ، على تركيا وجمهورية أذربيجان ان لا تسمحا بان تكون للصهاينة وحلف شمال الأطلسي حدودا معنا ، وإن حدث مثل هذا الامر فستضطر الجمهورية الإسلامية على التدخل.

واضاف ان امريكا تحاول توجيه ضربة لنا من خلال الناتو والصهاينة. إن الجمهورية الإسلامية قوية لدرجة أنها تستطيع منع تغيير الخارطة الجيوسياسية للمنطقة لكي تصبح لهم حدودا معنا ، بالتاكيد إذا لزم الأمر ستتدخل إيران وتحول دون ذلك - كيف يدخل أردوغان 30 كيلومترا في سوريا بحجة ضمان الامن والحيلولة دون تعرض امنه للخطر- إلا إذا عاد كل من أردوغان وإلهام علييف إلى رشدهما وخرجا من دائرة المؤامرة هذه . استنباطي هو أن هدفهم الرئيس الاستيلاء على مقاطعة سيفنيك بأكملها في أرمينيا ، انا باعتباري خبير وشخص يعرف جنوب القوقاز وحكومات المنطقة ، أنا اعبّر عن رأيي ، أنا لا أتحدث باعتباري انقل وجهة نظر الحكومة والجمهورية الإسلامية ، ما أفهمه كخبير في المنطقة هو أنهم يتطلعون إلى السيطرة على مقاطعة سيفنيك كما قالوا ، وقد قال إلهام علييف وأردوغان عدة مرات ، وهناك وثائق تؤكد ذلك ، انهما قالا باننا سنستولي على زنغزور. حتى إحدى الصحف التركية اعلنت أن الجيش الأذربيجاني دخل إلى أراض أرمينية بعرض 8.5 كيلومترا وطول 7.5 كيلومترا في شمال مقاطعة سيفنيك ، التي يبلغ طولها حوالي 36 كيلومترا وفي الجزء السفلي من حدودنا 42 كيلومترا ، إنهم يفكرون بالاستيلاء على سيونيك أولا ، وإذا لم يتمكنوا فانهم سينفذون مخطط زنغزور ، إذا كان فهمي صحيحا ، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستدافع بشكل استباقي عن وحدة أراضيها وستتدخل عسكريا.

وأشار السفير الايراني السابق في جمهورية أذربيجان: أولاً ، المؤامرة لا تنفذها أذربيجان وحدها ، بل يتورط فيها أردوغان وبريطانيا والصهاينة ، وهي مؤامرة جماعية سببها حكومة أذربيجان وتشكل خطرا حتى على باكو نفسها. وستضرر روسيا والصين في هذه القضية من عدة جهات لانهما اولا ستصبحان أقرب إلى دول النيتو. وثانیا ستضرر روسيا في قطاع الطاقة ويتأثر شعب الأويغور في الصين. انهم يريدون احياء مشروع "العثمانيين الجدد" بطريقة ما. انها تنطوي على مخاطر في موضوع الطاقة، وهناك مخاطر للصين وروسيا، ومخاطر بالنسبة لايران من حيث اثارة النعرات القومية.

وتابع : بالطبع، هذا المشروع حلم لتركيا لأن اوضاعها الاقتصادية متردية. ومن الناحية السياسية أردوغان مهدد من قبل الأحزاب الستة التي تحالفت مع بعض في الانتخابات. ومن غير المرجح أن ينتخب أردوغان هذه الفترة وسيتولى شخص آخر زمام الأمور.

وقال بهرامي ان أردوغان يتدخل في ليبيا من جهة ، وفي سوريا من جهة أخرى، معربا عن رايه بان وهم تشكيل الإمبراطورية العثمانية الكبرى لا يمكن تنفيذه.

وأضاف: برأيي، هناك أهداف صهيونية وراء ذلك. إنهم يبحثون عن ورقة رابحة في منطقة جنوب القوقاز لاستغلالها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا. لدي وثائق تظهر أن "إسرائيل" تعاني من مشاكل هيكلية وعلى الأرجح في حالة تفكك داخلي. تل ابيب تريد اثارة الفوضى في جغرافية الدول الإسلامية لإنقاذ نفسها، هي تريد خلق الصراع بين دول المنطقة. في المقابل الجمهورية الإسلامية لا تؤيد انتهاك وحدة وسلامة أراضي دول المنطقة، انما تريد الهدوء وتدعو الدول الإسلامية الى التضامن لتعيش المنطقة في سلام.

واكد السفير بهرامي: في رأيي، هذه حرب هجينة شنها البريطانيون والصهاينة في المنطقة، بقيادة امريكية، لخلق التوتر في المجتمعات الإسلامية، وعلى الدول الإسلامية ان تكون حذرة للغاية.

وقال السفير الايراني السابق لدى أذربيجان: أقول بحزم إن إيران لديها القدرة على منع القيام بذلك واقتراحنا هو حل الخلافات عن طريق اجراء المفاوضات.

وأضاف: عرضت إيران الوساطة منذ بداية الصراع في ناغورني كاراباخ بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا واتخذت إجراءات في هذا الصدد. يمكنهم التفاوض معنا لو أرادوا الوصول الى منطقة نخجوان عبر جنوب أذربيجان لتقوم وزارة الطرق وبناء المدن لدينا بإعداد خطة.. و يمكنهم المرور عبر إيران. كما فعلوا في الماضي. ان معالجة المشكلة ممكنة بانشاء عدة جسور على نهر ارس.

واوضح انه وفقا للفقرة 9 من معاهدة وقف اطلاق النار بين ارمينيا واذربيجان في 9 نوفمبر2020 كان من المفترض أن توفر ارمينيا عبر ادارتها طريقا لحركة الشاحنات وباقي القضايا الخاصة بها.

وأكد بهرامي قائلا: إذا كان لديهم حسن النية، فهناك حلان، وخاصة الحل الذي تقدمه ايران.. في الوقت الراهن، يتطلع البريطانيون والصهاينة وحتى حلف شمال الأطلسي إلى القيام بذلك. إذا كان الأمر يتعلق فقط بالنشاط الاقتصادي، فبامكانهم التنقل عبر إيران، لان نخجوان وأذربيجان ترتبطان عبر إيران ويمكنهم استخدام هذا الطريق.

وأوضح بهرامي : يوجد مبدأ وهو إن على دول المنطقة أن تحل مشاكلها بنفسها..لقد زارت نانسي بيلوسي يريفان.. يجب ألا نسمح للأجانب.. وللنيتو والصهاينة ايجاد موطئ قدم لها في المنطقة ..علينا اجراء الحوار مع البعض مع مراعاة سيادة ووحدة اراضينا ..ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتم الاستعداد للتوسط في المفاوضات ومعالجة المشاكل الإقليمية والمجاورة وخاصة حل هذه المشكلة.