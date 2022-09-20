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كشف تفاصيل اجتماع مرشح رئاسة الوزراء وأعضاء البرلمان العراقي

كشف تفاصيل اجتماع مرشح رئاسة الوزراء وأعضاء البرلمان العراقي
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

ناقش مرشح رئاسة الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء في مجلس النواب، ملامح برنامجه الوزاري، بالإضافة إلى آخر تطورات الوضع السياسي والمفاوضات والاتفاقات الجارية.

العالم - العراق

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "الاجتماع جرى بناء على دعوة قدمت للسوداني من نواب يمثلون كتلاً مختلفة، وقد كان تداولياً للوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة"، حسب لـ السومرية نيوز.

وأشار إلى أن "عدد الحاضرين في الاجتماع تجاوز الـ60 نائباً من مختلف الكتل السياسية، حيث تطرقوا إلى قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، وكذلك الأفكار والمقترحات التي كانت تصب في اختصاص تفعيل الاقتصاد المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة".

وشهد الاجتماع، وفق البيان، "بحث تفعيل الآليات والبرامج والخطط المتعلقة بتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر ومتابعة أوضاع المحافظات الأكثر فقراً".

وأوضح، أن "السوداني قدم صورة عن آخر تطورات الوضع السياسي والمفاوضات والاتفاقات الجارية، والتي تؤكد على التواصل مع الجميع واعتماد الحوار والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، كما بين ملامح برنامجه الوزاري، واستعرض بعض الرؤى والأفكار المتعلقة بطبيعة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة والتي يفترض أن تكون علاقة تكاملية وتضامنية تواجه التحديات بروح إيجابية مسؤولة".

وبحسب البيان، فإن "الانطباع لدى النواب كان ايجابياً واعتبروا الاجتماع مؤشراً على مبدأ المسؤولية المشتركة".

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