الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اقامة معرض كبير للقوة الجوية للجيش في قاعدة الشهيد لشكري الجوية

اقامة معرض كبير للقوة الجوية للجيش في قاعدة الشهيد لشكري الجوية
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران ، عن إقامة معرض جوي كبير لسلاح الجو في هذه القاعدة بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس.

العالم- ايران

واستعرض العميد بهمن بهمرد قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران ، أداء وقدرات هذه القوة خلال سنوات من الدفاع المقدس ، وضمن تخليده ذكرى شهداء الحرب المفروضة (الحرب التي فرضها صدام على ايران )، اشار الى اقامة المعرض الجوي الكبيرللقوة الجوية للجيش خلال الاسبوع المقبل في هذه القاعدة الجوية .

وأكد قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران ، على الحاجة إلى إقامة معرض جوي فعال ومؤثر لإظهار القدرات الجوية للجيش ، وقال ان التعريف وعرض قدرات القوة الجوية للجيش واقتدارتها للناس ، وخاصة الشباب منهم ، له أثر كبير في تعزيز الثقة بالنفس والعزة الوطنية ولذلك ، من أجل إدراك هذه القضية المهمة ، يجب علينا استخدام جميع القدرات لإقامة هذه المعارض على أفضل وجه ممكن.

وسيشهد هذا المعرض ،عرض جميع أنواع الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية والابتكارات الدفاعية لهذه القوة ، وسيكون مفتوحًا امام الجمهور لمدة أسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 16 مساءً.

روابط ذات صلة

افتتاح معرض الصين للتجارة والخدمات بمشاركة سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 20-09-2022

'فتح الإنتفاضة' تستنكر إعتقال السلطة مناضلين

اتهامات لإرتيريا بشن هجوم على إقليم تيغراي الإثيوبي

العراق.. السوداني يعلق بعد اجتماع البرلمان

إصابة مواطن و3 من أولاده بانفجار قنبلة عنقوديه بالحديدة

رئيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي في نيويورك