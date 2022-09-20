اقامة معرض كبير للقوة الجوية للجيش في قاعدة الشهيد لشكري الجوية

العالم- ايران

واستعرض العميد بهمن بهمرد قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران ، أداء وقدرات هذه القوة خلال سنوات من الدفاع المقدس ، وضمن تخليده ذكرى شهداء الحرب المفروضة (الحرب التي فرضها صدام على ايران )، اشار الى اقامة المعرض الجوي الكبيرللقوة الجوية للجيش خلال الاسبوع المقبل في هذه القاعدة الجوية .

وأكد قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران ، على الحاجة إلى إقامة معرض جوي فعال ومؤثر لإظهار القدرات الجوية للجيش ، وقال ان التعريف وعرض قدرات القوة الجوية للجيش واقتدارتها للناس ، وخاصة الشباب منهم ، له أثر كبير في تعزيز الثقة بالنفس والعزة الوطنية ولذلك ، من أجل إدراك هذه القضية المهمة ، يجب علينا استخدام جميع القدرات لإقامة هذه المعارض على أفضل وجه ممكن.

وسيشهد هذا المعرض ،عرض جميع أنواع الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية والابتكارات الدفاعية لهذه القوة ، وسيكون مفتوحًا امام الجمهور لمدة أسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 16 مساءً.