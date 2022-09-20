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بالفيديو.. تطورات متابعة قضية وفاة الشابة الايرانية مهسا اميني

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) ‏20‏/09‏/2022 - تابعت السلطات الايرانية باهتمام قضية وفاة الشابة مهسا أميني، حيث أمر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي فور حادثة وفاتها، بإجراء تحقيق حول ملابسات القضية، كذلك أجرى اتصالا هاتفيا بعائلتها مقدما التعازي والمواساة، مؤكدا أن القضية تتابع بشكل جاد ودقيق من جميع جوانبها، معتبرا الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته.

العالم - خاص بالعالم

في المقابل أعربت أسرة الفقيدة أميني عن شكرها لرئيس الجمهورية على اتصاله وأيعازه الفوري بمتابعة الحادث.

بدوره زار ممثل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، في محافظة كردستان حجة الاسلام الشيخ مسلم الدين عبد الرضا بورذهبي منزل عائلة اميني معربا عن تعازيه، وأكد أن جميع الاجهزة المعنية تعمل للحفاظ على حقوق أميني، ولن يتم إغفال أي حق من حقوقها، لافتا إلى أنه يتابع القضية شخصيا.

وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قال إن السلطات الايرانية أمرت بفتح تحقيق في وفاة مهسا أميني التي وصفها بالمأساوية. وفي تغريدة على تويتر انتقد التسييس الغربي لقضية إنسانية، وقال إن حقوق الانسان لها قيمة جوهرية بالنسبة لايران بخلاف اولئك الذين يعتبرونها أداة تستخدم ضد خصومها، مذكرا اميركا بانه يجب عليها بدلا من ذرف دموع التماسيح أن تنهي إرهابها الاقتصادي على الشعب الايراني.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، على إن لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الايراني ستبلغ النواب والشعب في أسرع وقت ممكن وبأقصى قدر من الدقة والتدقيق فيما يخص جوانب قضية وفاة الشابة مهسا أميني.

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