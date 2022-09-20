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الدورة الـ71 من جمعية الأمم المتحدة.. والذكرى الـ8 للثورة في اليمن

الدورة الـ71 من جمعية الأمم المتحدة.. والذكرى الـ8 للثورة في اليمن
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

بدات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات السنوية في الدورة السابة والسبعين على وقع مطالبات سبقتها بإصلاح وتعديل نظام هذه المؤسسة التي مر على تأسيسها عقود تغيرت الكثير من المعادلات خلالها.

العالم - بانوراما

وفي السابق كانت الولايات المتحدة ترفض التغير، لكن هذه المرة جاء تأييد الإصلاح منها، وذلك على خلفية صراعها مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.. الأمر الذي لاقى سخرية من روسيا والصين.

وفي ملفنا الثاني من برنامج "بانوراما".. يصادف 21 سبتمبر/أيلول، الذكرى السنوية الثامنة للثورة في اليمن، حيث حذر قائد حركة أنصار الله السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة بالمناسبة تحالف العدوان من الاستمرار في عدوانه وحصاره، مؤكدا أنه أكبر تهديد للسلم الإقليمي والدولي وأن مواصلته ستجر الكوارث على تحالف العدوان.

وحققت الثورة في عمرها القصير، إنجازت هامة على مختلف المستويات، أبرزها إسقاط الوصاية على اليمن واستقلال قراره السيادي، وتغير المعادلة العسكرية لصالح صنعاء.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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