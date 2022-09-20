الجهاد الإسلامي: ما تقوم به السلطة يكشف ظهر المواطن الفلسطيني أمام الاحتلال

العالم - فلسطين

وفي حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "البوصلة" أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في غزة طارق سلمي على أن: انتشار المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يؤكد بأن الشعب الفلسطيني متمسك اليوم بحقوقه ومتجذر في هذه الأرض، مهما كانت السياسات والمخططات التي تهدف إلى قتل روح المقاومة وتصفيتها.

وشدد على أن المقاومة سوف لن تسمح بذلك، كما سوف لن تسمح الجماهير الفلسطينية التي التفت حول نهج المقاومة، مضيفاً: لذلك إن شعار المقاومة هو الاشتباك والاستمرار في المواجهة طالما هناك احتلال يحتل هذه الأرض ويصادر حرية الشعب الفلسطيني.

وأكد طارق سلمي أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يؤكدان بأنها مستمرة في هذا الخيار الذي يؤكد على جذوة المقاومة وعلى أنها ستزلزل أمن الاحتلال وتؤكد بأن الاحتلال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستقر أو أن يعيش بسلام وأمان على هذه الأرض.

وحذر من أن: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه، والمقاومة تؤكد من خلال هذه الحالة وامتداد حالات التظاهر الكبير إلى أن المقاومة الفلسطينية أيضا بالمرصاد للعدو الصهيوني.

وفي جانب آخر من حديثه أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في غزة أن: على السلطة الفلسطينية أن تقوم أولاً بوقف التنسيق الأمني وبنسف جميع الاتفاقيات التي أبرمت مع المحتل الصهيوني وأن تعود إلى نتائج معركة وحدة الساحات ومعركة سيف القدس ونفق الحرية.. هذه المعارك التي أكدت أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المواجهة.

كما وأضاف أنه يجب على السلطة أن تبني على هذه النتائج، وتنطلق في مواجهة المحتل الصهيوني.. لأن السلطة الفلسطينية طيلة سنوات المفاوضات وعملية التسوية لم تجني أي شيء ولم ترفع حتى حاجز واحد في الظفة الغربية، أو توقف عملية الاستيطان المستمرة بحق أراضيها والاقتحامات المستمرة أيضا وحالة الإعدامات الميدانية للشباب الفلسطيني.

وقال طارق سلمي: لذلك المطلوب من السلطة اليوم أن تقوم بالانحياز الكامل لتضحية الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه السياسيات، لأن الاحتلال وجرائمه مستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية اليوم يكشف ظهر المقاومة الفلسطينية ويكشف ظهر المواطن الفلسطيني، ويعطي شرعنة للاحتلال بممارسة المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد مقاومته.

وخلص إلى القول إن: الجماهير الفلسطينية التي خرجت في نابلس وفي كل القرى تؤكد بأنها مستمرة، والهدف الأساسي بالنسبة لنا كحركة جهاد إسلامي ومقاومة فلسطينية هو العدو الصهيوني، سوف نستمر بذلك حتى دحر الاحتلال عن هذه الأرض وأسقاط جميع المخططات والمشاريع التي تهدف إنهاء الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه.

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