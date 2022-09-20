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ماكرون: 'المجتمع الدولي لن يعترف بنتائج الاستفتاءات في أوكرانيا'

ماكرون: 'المجتمع الدولي لن يعترف بنتائج الاستفتاءات في أوكرانيا'
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

العالم - اوروبا

وأضاف إيمانويل ماكرون، أن المجتمع الدولي لن يعترف بنتائج الاستفتاءات في أوكرانيا.

وفى وقت سابق أقر نواب مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون الجنسية الروسية، يمنح الأجانب من الذين أبرموا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية، فرصة الحصول على الجنسية خلال عام واحد.

وبموجب القانون الجديد، سيتمكن الأجانب الذين أبرموا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية للخدمة في القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لمدة عام واحد على الأقل، من الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة.

ويتضمن القانون أيضا تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري من خمس سنوات إلى سنة واحدة للرتب: "جندي، بحار، رقيب، رئيس عمال".

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