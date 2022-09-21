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الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة قرب تل أبيب

الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة قرب تل أبيب
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد شرطة الاحتلال مقتل مستوطنة (84 عامًا) في شارع "هاشمونائيم" في حولون القريبة من تل أبيب.

العالم-الاحتلال

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت الاشتباه بأنّ المسنّة القتيلة، قد قُتِلت مساء يوم الثلاثاء، على "خلفية قومية" فيما انسحب المنفذ، بحسب ما جاء في تقارير أوردتها وسائل إعلام صهيونية.

وعُثِر على المرأة بدون أي علامات للحياة في شارع "هاشمونائيم" في حولون القريبة من تل أبيب، وأشارت وسائل إعلام الاحتلال، إلى أن الموقع الذي عُثِر على المسنة فيه، قريب من ورشة بناء، والتي أجرى عناصر الشرطة تحقيقات مع عدد من الأشخاص الذين يعملون فيها.

وتقطن المرأة في أحد المباني، على بُعد أمتار قليلة من المكان الذي هوجمت فيه حينما كانت في طريقها إلى المنزل، وأفادت هية البث الإسرائيلي العامة ("كان 11")، بأن كاميرات المراقبة في المنطقة، قد سجلت لحظات مهاجمة المرأة، إذ "شوهد مشتبه به وهو يهاجم المرأة بأداة في يده ويهرب"، وفق القناة.

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الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة قرب تل أبيب

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