ألمانيا تقترب من اتفاق طويل الأجل لاستيراد الغاز من قطر

العالم-قطر

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الشركتين وقطر شهدت خلافات حول شروط رئيسية، مثل أجل العقود والتسعير.

لكن مصادر أخرى -لم تسمها- قالت: إنه "من المتوقع أن يتوصل الطرفان قريباً إلى حل وسط".

وأضافت أن "المحادثات الآن صارت بناءة أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أشهر".

وكانت "رويترز" أوردت، في مايو الماضي، أن المحادثات واجهت صعوبات لأن ألمانيا كانت مترددة في الالتزام باتفاقات لأجل 20 عاماً على الأقل.

وذكرت المصادر أن شركتي المرافق الألمانيتين ستوافقان على الأرجح على صفقات لأجل 15 عاماً، وقد يمكن التوصل لاتفاق في غضون أسابيع.

وتهدف ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى توفير بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف العام 2024.

ولكن الصفقة الجديدة المرتقبة لن تقدم حلاً وشيكاً لأزمة الطاقة في ألمانيا؛ لأن من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع توسعة حقل الشمال الضخم قبل عام 2026.

ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، أطلقت ألمانيا العديد من المبادرات لتقليص اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططاً لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.

ويلبي الغاز الروسي نحو 50% من احتياجات ألمانيا، وفقاً لبيانات على موقع وزارة الاقتصاد الألمانية الإلكتروني.