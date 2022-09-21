الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد يبحث مع نظيره الكوبي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

المقداد يبحث مع نظيره الكوبي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير خارجية سوريا فيصل المقداد الثلاثاء مع نظيره الكوبي برونو رودريغز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم-سوريا

وأكد الوزيران المقداد ورودريغز خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وناقشا التحديات الناجمة عن تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها العدائية العسكرية والاقتصادية ضد كلا البلدين إضافة إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية التي تفرضها ضدهما.

ولفت الوزير المقداد إلى أن العلاقات التي تربط البلدين الصديقين هي علاقات تاريخية ومتينة وأنه لا بديل عن مقاومة الهيمنة الأمريكية والمضي قدما في تكريس السيادة الوطنية ومقاومة السياسات المعادية ضد شعبي البلدين.

بدوره وجه الوزير رودريغز الشكر لسورية على موقفها الثابت الداعم لكوبا في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة.

حضر اللقاء مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ ورانيا الحاج علي مديرة إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

روابط ذات صلة

المقداد يؤكد أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين سورية والعراق

وزير خارجية سوريا يلتقي فيلبو غراندي لبحث عودة اللاجئين من لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وقفة احتجاجية لمدرسين في دير الزور رفضاً لمنهاج "قسد" التعليمي

اليمن.. مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صعدة

الخارجية الروسية: الوجود البريطاني في القطب الشمالي يزيد من التوتر العسكري

المقداد يبحث مع نظيره الكوبي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

ألمانيا تقترب من اتفاق طويل الأجل لاستيراد الغاز من قطر

لقاءات الرئيس الايراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة