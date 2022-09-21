موسكو تعلن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في الحرب

العالم-روسيا

وقال شويغو:"بالنسبة للجيش الروسي الخسائر تصل إلى 5937 شخصا من رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة".

كما أشاد الوزير بعمل الأطباء العسكريين الروس الذين نجحوا في إنقاذ أرواح الجنود الجرحى منوها بأنه "عاد أكثر من 90٪ من إجمالي عدد الجرحى إلى الخدمة".

كما تحدث الوزير عن خسائر الجانب الأوكراني، وأوضح شويغو أنه "في المرحلة الأولية، بلغت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 201 إلى 202 ألف شخص.. وبلغ 61207 قتيل من الجيش الأوكراني، و49368 بجروح".

ولفت الوزير إلى أن نظام كييف خسر نصف جيشه.

كما أشار الوزير إلى أن قوات التحالف قامت بتصفية أكثر من ألفي مرتزق كانوا يقاتلون بصف الجانب الأوكراني، و بقي الآن ما يزيد قليلا عن ألف أجنبي يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.