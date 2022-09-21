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بريطانيا وأمريكا تنضمان إلى حلفاء في تدريبات عسكرية بفيجي

بريطانيا وأمريكا تنضمان إلى حلفاء في تدريبات عسكرية بفيجي
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

انضمت اميركا وبريطانيا إلى كل من أستراليا ونيوزيلندا، لإجراء مناورات عسكرية في فيجي، هذا الأسبوع.

العالم-الاميركيتان

وأعلنت سفارة اميركا في العاصمة الفيجية، سوفا، أن المناورة التي تستمر 11 يوما بدأت في 12 سبتمبر وستنتهي يوم الجمعة القادم.

وقال قائد البحرية الأمريكية، فيكتور لانغ، إن اسم المناورات مشتق من عملية كارتويل خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قاتلت امريكا إلى جانب جيوش أستراليا ونيوزيلندا وفيجي، التي كانت مستعمرة بريطانية آنذاك، لتحييد القاعدة اليابانية في رابول في بابوا غينيا الجديدة.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قد أعلنت في قمة لزعماء جنوب المحيط الهادئ في سوفا في يوليو أن الولايات المتحدة ستفتح سفارتين جديدتين في تونغا وكيريباتي، مشيرة إلى مضاعفة المساعدات الأمريكية لمصايد الأسماك ثلاث مرات، إلى 60 مليون دولار.

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