العالم – أبناء الديرة

ويرصد برنامج " أبناء الديرة "على الهم المعيشي والحياتي المقلق لغالبية البحرينيين، فقد غرد أمين عام حركة أحرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي قائلا:"يصر الخليفيون على محاربة البحرانيين ألأصليين (شيعة وسنة) في أرزاقهم. اليوم يقطعون عن مدرّبي السياقة علاوة الغلاء ويرفضون رفع رواتب المتقاعدين، ميزانية الدولة تكفي لرعاية ابناء الوطن، ولكنها تبدد لتلبية رغبات صبية الطاغية ومستشاريه وشركات العلاقات العامة والسياسيين".



وحول ميزانية الدولة التي تكفي لأبناء وحاشية الملك وتزيد، ولكن عندما يصل الأمر لشعب البحرين بسنته وشيعته تنقص وربما حتى بالتقطير حيث أتى الدور اليوم على مدربي السياقة حيث أن التسديد الرسمي على أرزاق المواطن البحريني أكد القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد انه بملاحظة التغريدة التي ذكرها د.سعيد الشهابي قال شيعة وسنة حيث ان النظام كان يحاول يثير النعرات الطائفية ويثير فكرة اثارة الشعة للمشاكل والقلاقل وان المكون الرئيسي الأكبر في البحرين حتى الآن هو الطائفة الشيعية والجميع أخوة سنة وشيعة.

ولفت الحداد الى أن النظام البحريني لم يستطع أن يشوه صورة في أن الشيعة والسنة هم أخوة والدليل خروج االأصوات التي تصرخ وتطالب بحقوقها ومن ضمنهم الأخوة السنة.

كما سلط البرنامج الضوء على كلمة الشيخ محمد صنقور في جامع الامام الصادق (ع) في الدراز قائلا:"العمالةَ الوافدة باتتْ تُزاحمُ المواطن في مختلفِ مفاصلِ حياته، وأثرَها باتَ يُهدِّدُ ثقافةَ البلدِ وهويتَه وأعرافَه وتقاليدَه.

وناقش البرنامج موضوع ألاعيب النظام للمشاركة في الانتخابات التي تعارضها الغالبية وتقليص النظام البحريني للكتلة الناخبة واقتصارها على من يرضى عنه.

ضيف هذه الحلقة :



-القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد.

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