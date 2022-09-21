مفوض شرطة الاحتلال يدعم الجندي قاتل الشهيد إياد الحلاق

العالم-فلسطين

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإنه خلال مناقشة جرت بشأن القضية، قال شبتاي، إن أفراد وضباط الشرطة هم عناصر في شرطة (الاحتلال) وبصفتي مسؤولًا عنهم، فإنني سأتحمل المسؤولية عن أفعالهم وأحميهم.

ووفقًا للصحيفة، فإن "شبتاي" أرسل مؤخرًا خطاب دعم للجندي، وتم إحالته لمحاميه لعرضه على المحكمة، وقال فيه: "عندما يكون ضابط الشرطة على حق، وهناك سبب للدفاع عنه، سأدافع عنه بجسدي".

وأرسل الجندي القاتل، رسالة بنفسه إلى رئيس حكومة الاحتلال، "يائير لابيد"، بعد تصريحاته الأخيرة في دورة للبحرية الصهيونية ردًّا على طلب أميركي بإجراء تغييرات على تعليمات إطلاق النار، وقال لابيد حينها إنه "لن يملي أحد علينا التعليمات، وإننا لن نقاضي أي جندي لكي نتلقى تصفيقًا من الخارج"، مطالبًا إياه بالعمل على دعمه لإنهاء القضية أمام محاولات محاكمته.

واستشهد الشاب إياد الحلاق والذي كان يعاني من التوحد في 30 مايو من عام 2020 بحجة الاشتباه بحمل مسدس، ليتبيّن زيف الادعاءات، حيث جرى اطلاق الرصاص عليه على بعد أمتار من مدرسته التي يذهب اليها منذ 6 سنوات