إيران تطالب محكمة العدل الدولية بإدانة أميركا على ممارساتها الاجرامية ضدها

العالم - إيران

تصريحات المندوب الإيراني هذه جاءت خلال جلسات استماع محكمة لاهاي الدولية التي بدأت منذ أمس الأول الإثنين، لشكوى طهران ضد إجراءات واشنطن اللاقانونية في حقها؛ حيث استعرض "حبيب زاده" مجموعة من هذه الممارسات بما في ذلك إسقاط طائرة الركاب الإيرانية، وتدمير المنشئات النفطية في الخليج الفارسي، وتقديم الدعم المالي والتسليحي لنظام صدام البائد في العراق خلال حرب الثماني سنوات المفروضة على الجمهورية الإسلامية (1980-1988)، وحماية الزمر الإرهابية لتنفيذ عمليات تخريبية واستهداف العلماء والمسؤولين الإيرانيين.

وصرح المبعوث الإيراني بأن الحكومة الأميركية وبدل التعويض عن هذه الإجراءات المناقضة للقانون، عمدت إلى سن قوانين تتعارض واتفاقية المودة التي وقعتها عام 1955 مع إيران؛ وبما أتاح الظروف لإصدار المئات من الأحكام القضائية المحلية الأميركية ضد دولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحتجاز الأصول المتعلقة بالشركات والبنوك الإيرانية لمصلحة الرعايا الأميركيين.

إلى ذلك، قدم فريق الدفاع الإيراني المرافعات استنادا للقواعد والقوانين القضائية الدولية، التي برهنت على تعارض القرارات الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية واحكام سلطاتها القضائية ضد الجمهورية الإسلامية مع اتفاقية المودة الموقعة في 1955بين الجانبين.