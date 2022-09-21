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رئيسي: أميركا هي من أساءت للاتفاق النووي

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك.

العالم - ایران

أهم ما جاء في كلمة الرئيس الإيراني في الجمعية الـ71 العامة للأمم المتحدة:

- ندافع عن العدالة أينما كانت في العالم

- الاستكبار العالمي حاول استغلال شعبنا الحر

- الثورة الإسلامية الإيرانية حركة ايرانية من أجل تحقيق العدالة

- الشعب الإيراني يعتقد أن الظلم هو من يثير الفتن في المنطقة

- ندعم العدالة في العالم حيث تكون وننبذ الظلم المثير للفتن بين الشعوب

- نرفض المعايير المزدوجة لبعض الدول

- هناك حاجة ماسة لعالم أفضل وللعدالة

- ندافع عن حقوق الإنسان وحقوق المستضعفين عبر العالم

- منتهكو حقوق الإنسان لن يتمتعوا بالإنسانية والأخلاق فيتصنعوا بدفاعهم عن حقوق الإنسان

- هناك نظام عالمي جديد بدأ ينشأ والنظام العالمي الحالي لم يتم دعمه

- النظام العالمي القائم لم يعد يحظى بالدعم وثمة نظام جديد بدأ بالتشكل

- منطقة غرب آسيا ترفض العالم القديم وهي مع التعددية المبنية على العدالة

- سنقف بحزم وندافع بفخر عن حقوق شعبنا

- نرى عالما تسيطر فيه القوة المالية وتستعمل فيه العقوبات ضد الدول

- لن تكون هناك عدالة حقيقية وإنصاف لحقوق الجميع إلى حين وضع حد للمعايير المزدوجة

- الكثير من الثورات إنحرفت عن طريقها لكن الثورة الإيرانية كانت تمثل تطلعات الشعب الإيراني

- لمن يدعون العدالة.. أليس بإمكانكم الحد من الظلم؟

- ما الذي قامت به إيران غير المطالبة بحقوقها العادلة والتي هزت من ينشرون الظلم في العالم

- ثمة دول تحارب الإرهاب بانتقائية

- الشعب الإيراني عازم على تحقيق العدالة لكن الأحادية العالمية ترفض ذلك

- حلفاء أميركا لم يكونوا بمنأى عن الأحداث التي دمرت منطقة آسيا الغربية

- مقتل الأطفال في العراق وسوريا ما الذي أعطى للمنطقة

- منذ 4 عقود طرد الإمام الخميني الطاغوت بثورته واليوم باتت الشعوب تمتثل بهذه الثورة

- أميركا سعت لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الكثيرين ولا تزال مستمرة في المراوغة

- أصدقاء أمريكا لا يتمتعون بوضع أفضل وما يحدث اليوم في أوروبا هو صورة طبق الأصل لما حدث في غرب آسيا

- لم يقم أحد بقيادة الحرب على الإرهاب كما فعل القائد قاسم سليماني

- الرئيس الأمريكي السابق وقع وثيقة الجريمة الهمجية وغير المشروعة ضد قاسم سليماني

- نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال اللواء سليماني التي اعترف بارتكابها الرئيس الأميركي السابق وتطبيق العدالة

- نحن داعم يمكن الاعتماد عليه في مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة

- تم سحق الاتفاق الإيراني من جانب واحد بعد التوقيع عليه وقبوله في مجلس الأمن

- أميركا هي من أساءت للاتفاق النووي ووضعته تحت الأقدام

- إيران باتت بلدا قويا على الرغم من الحظر المفروض

- إيران باعتبارها بلدا مقتدرا بالمنطقة نجحت في جميع المجالات

- إيران أصبحت دولة قوية بالرغم من العقوبات المفروضة عليها

- لدينا الكثير من الانجازات في المجالات التكنولوجية والطبية والطاقة ولدينا العديد من الصناعات المتطورة

- لدينا سياسة حسن الجوار وتعميق العلاقات مع الدول المحيطة وهذا ما نقوم به

- تمكنا من خلال معرفتنا وقدراتنا من تصنيع الأنظمة الأكثر حداثة للدفاع عن أمتنا

- الخلافات لا تحل بالحروب بل بالحوار

- الحروب لا تحل المشاكل بل الحوار قادر على ذلك وكنت أؤكد لدول المنطقة على أهمية التعاون بيننا

- نحن نرغب في العلاقات مع كل دول العالم سيما دول الجوار

- الأمن في المنطقة يجب أن يتوفر من داخلها وليس من خارجها هذا ما أكدناه للدول الجارة

- أكدنا لجيراننا أن الأمن الإقليمي يجب أن ينبع من الداخل لا أن يفرض من الخارج

- الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس لا يمكن أن يكون شريكاً في الأمن والاستقرار

- المحتلون سينصرفون إذا كان مصير دول المنطقة بأيديها وسيبقى الجيران لبعضهم

- لا نسعى للحصول على الأسلحة النووية

- نعتقد أن فلسطين من البحر إلى النهر هي متعلقة بسكانها

- بعض الدول تعتبر أنّ إيران تُمثل تهديداً عبر برنامجها النووي

- لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو الحصول عليها ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا

- الجمهورية الإسلامية لن تنوي تصنيع السلاح النووي ولا تفكر فيه وذلك بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه

- الجمهورية الإسلامية وقعت اتفاقا نوويا عام 2015 والتزمت بكل بنوده وطبقته

- الجمهورية الإسلامية قبلت عام 2015 الاتفاق النووي لكنها واجهت انسحاب أميركا منه

- إيران وقعت الاتفاق النووي بحسن نية وأوفت بجميع التزاماتها دون استثناءات ولكن أمريكا داست عليه

- بقاء إيران حتى اللحظة في المفاوضات النووية يؤكد مرونتها وحسن نواياها

- لو لم يكن هناك مرونة من إيران لتوقفت المفاوضات في جولاتها الأولى

- الوكالة الذرية ذكرت 15 مرة في تقاريرها أنّ إيران التزمت بالاتفاق النووي بينما أميركا هي من خرجت منه

- الجمهورية الإسلامية قللت كثيراً من تأثير الضغوطات والعقوبات وأميركا خسرت في هذه المعركة

- مطالبتنا بالضمانات تستند إلى تجربتنا مع أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي

- العقوبات القمعية غير المسبوقة ضد #إيران مفروضة على شعبها الساعي للحرية

- جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا أن هناك إرادة كبيرة وجادة لحل كل القضايا إذا تم احترام حقوقنا

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