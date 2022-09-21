وصول قافلة من المعدات الكهربائية إلى محافظة حماة

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وتضم القافلة المؤلفة من 13 سيارة مراكز تحويل وزيوتاً خاصة بالمحولات وأبراجاً حديدية وأعمدة بيتونية وخشبية وكابلات وأمراساً وعلب وصل والتي من المقرر توزيعها وفق الأولويات لمختلف مناطق المحافظة لزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في تصريح صحفي أن هذه القافلة تأتي في إطار الدعم الحكومي لإعادة صيانة المنظومة الكهربائية وتحسين الواقع الكهربائي واستقراره في محافظة حماة لافتاً إلى أنه تم تجهيزها لتضم محولات وأبراجاً وكابلات وأمراس ألمنيوم لإعادة تأهيل وصيانة المنظومة الكهربائية.

بدوره أشار مدير الشركة العامة لكهرباء حماة المهندس حبيب خليل إلى أن الدعم الذي قدمته وزارة الكهرباء سيساهم في تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة وتحسين وزيادة وثوقية الشبكة وسيتم توزيع هذه المواد وفق الأولوية والمناطق المحتاجة والأكثر إلحاحاً.

واطلع وزير الكهرباء على أعمال الصيانة التي تجريها الورشات الفنية في الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة بمحافظة حماة للمجموعتين الثانية والثالثة بهدف رفع طاقتهما وكفاءتهما الإنتاجية.

وأوضح معاون مدير الشركة المهندس علي حسن محمد أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 560 ميغا مبيناً أنها تضم 3 مجموعات الأولى بطاقة 180 ميغا والثانية تجري لها أعمال صيانة ضمن أعمال الصيانة الدورية النصف سنوية وخلال أيام ستعود إلى ألقها ووضعها بالخدمة لإنتاج الكهرباء بطاقة 180 ميغا فيما المجموعة الثالثة والجارية فيها أعمال صيانة لتكون جاهزة لاستقبال ذروة الطلب الشتوية بطاقة 170 ميغا.

وأكد مدير الشركة المهندس مصطفى شنتوت أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل مجموعات التوليد تنفذها كوادر وخبرات فنية وطنية ما وفر الكثير من النفقات والتكاليف ويعزز الثقة بقدرة الكفاءات المحلية على القيام بكل المهام.

كما تفقد وزير الكهرباء أعمال إنشاء محطة تحويل بيرين 66 على 20 كيلو فولت في الريف الجنوبي لوضعها بالخدمة بالسرعة الممكنة وبين مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيسم الميلع أن الهدف من إنشاء محطة التحويل التخفيف من الحمولات عن محطتي الإسمنت وحماة 2 حيث تم تزويد المحطة بمحولة استطاعة 30 ميغا فضلاً عن 6 خلايا.

كما اطلع وزير الكهرباء على أعمال تأهيل خط 20 ك.ف عقرب-قرمص والذي تضرر نتيجة الإرهاب وتأمين التغذية الكهربائية للأهالي العائدين إلى قراهم في تلك المناطق فضلاً عن تفقد أعمال تنفيذ مركز تحويل أرضي باستطاعة 630 كيلو فولت أمبير في مدينة مصياف.

وبين رئيس قسم كهرباء مصياف المهندس صالح اليوسف أن الهدف من إقامة المركز التخفيف من الحمولات عن مراكز التحويل الشعبة وعبد المنعم رياض وتحسين واقع الكهرباء في مدينة مصياف.