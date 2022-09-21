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المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي:

واشنطن تأمل في انتقال السلطة في السودان إلى حكومة مدنية

واشنطن تأمل في انتقال السلطة في السودان إلى حكومة مدنية
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

زعم المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، في مقابلة تلفيزيونية أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها في القرن الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط، لإيجاد حلول دائمة لقضايا عالقة على رأسها سد النهضة الإثيوبي، والخلافات الدائرة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

العالم - السودان

وأضاف هامر دون إشارة الى التدخلات الأمريكية في السودان، إلى أن واشنطن تأمل في انتقال السلطة في السودان إلى حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وقال: "زميلي مولي في، مساعد وزير الخارجية، منخرط جدا في سياسة السودان وما نأمل أن نراه هو انتقال قريب للسلطة إلى الحكم المدني وهذا ما تتركز عليه جهودنا مع شركائنا في المنطقة ومع الاتحاد الإفريقي".

وتابع : "عندما ندخل غمار العمل الخارجي في السلك الدبلوماسي نرغب في العمل على ملفات ذات أهمية وفي محاولة إحداث فارق".

وقال الدبلوماسي الأميركي: "نعمل أيضا مع شركاء في الشرق الأوسط. في الأمس كان للوزير بلينكن لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تطرق معه إلى مسألة أثيوبيا، وملفات أخرى. وثمة دول أخرى في أنحاء الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي لها مصلحة والتي ترغب في إرساء السلام والاستقرار في القرن الإفريقي".

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