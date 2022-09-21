كردستان العراق وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم للتنسيق الأمني

العالم - العراق

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين كردستان العراق وأمريكا، ومناقشة مذكرة التفاهم التي ستوقع اليوم بين الجانبين حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق العسكري والأمني.

وأشار بارزاني إلى الأهمية التي تحملها مذكرة التفاهم التي سيوقعها الجانبان. كذلك جدد رغبة حكومته في النهوض بالعلاقات الشاملة مع الولايات المتحدة.

وعبّرت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي عن سعادتها بزيارة المنطقة، وقالت: "يشرفني أن أكون هنا اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل علامة فارقة في العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا".