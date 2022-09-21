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كردستان العراق وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم للتنسيق الأمني

كردستان العراق وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم للتنسيق الأمني
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، وفداً أمريكياً برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر.

العالم - العراق

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين كردستان العراق وأمريكا، ومناقشة مذكرة التفاهم التي ستوقع اليوم بين الجانبين حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق العسكري والأمني.

وأشار بارزاني إلى الأهمية التي تحملها مذكرة التفاهم التي سيوقعها الجانبان. كذلك جدد رغبة حكومته في النهوض بالعلاقات الشاملة مع الولايات المتحدة.

وعبّرت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي عن سعادتها بزيارة المنطقة، وقالت: "يشرفني أن أكون هنا اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل علامة فارقة في العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا".

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