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العراق والمجلس الأوروبي يبحثان تعزيز أهداف التنمية والاستقرار

العراق والمجلس الأوروبي يبحثان تعزيز أهداف التنمية والاستقرار
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي والجهود في مكافحة الإرهاب وفلوله وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الأربعاء في نيويورك، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف، أنه "تم بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبما يعزز من أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة، ويرسخ من مسيرة البناء الديمقراطي التي قطع فيها الشعب العراقي شوطاً مهماً"، مبينا أن "الجانبين تطرقا إلى جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وفلوله، والجهود الدولية المساندة في هذا المجال، وبما يدعم ترسيخ الأمن وتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، فضلاً عن البحث في ملف الهجرة، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين".
وتابع أنه "تم بحث أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية، والانفتاح الإقليمي والدولي، وجهود جذب الاستثمار، فضلاً عن السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية في تعزيز مبدأ الحوار والتهدئة ولغة التفاهم بين الأطراف المختلفة في المنطقة بما يعمل على ترسيخ السلام في الشرق الأوسط".

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