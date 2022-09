شكرا ايران يتصدر لبنان.. كسر للحصار ونصر جديد

العالم - نبض السوشيال

وكان موقع المنار قد نقل ايضا عن السفير الإيراني في لبنان ان "هناك اخبار سارة ستعلن قريبا حول ما تم التوافق بشأن الفيول الإيراني و التعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في ايران".

وكانت السفارة الإيرانية في بيروت أكدت بأن الفيول الإيراني جاهز للنقل إلى لبنان عند طلب ذلك. أوضحت السفارة الإيرانية في بيروت أن الوفد اللبناني المتواجد في طهران، يجري مباحثات مع المسؤولين المعنيين في وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين، لافتة إلى أن "هناك ثلاثة مواضيع مطروحة على بساط البحث بين الجانبين، وهي الآتية:

- مساعدة لبنان في مجال الفيول وفق ما كان جرى الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه في لبنان، وليد فياض.

- إصلاح شبكات الكهرباء.

- بناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأكدت السفارة الإيرانية أن "السفن المحملة بالفيول الإيراني ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للإبحار باتجاه لبنان والرسو في الميناء الذي يحدده الجانب اللبناني".

وفي السابع من الشهر الجاري، أبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، استعداد طهران للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.

ويعاني لبنان من شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما تسبب بأزمة محروقات حادة وسط انهيار اقتصادي متسارع.

وتوجد في لبنان سبع محطات لتوليد الكهرباء، توقفت خمس منها عن العمل، وتعمل المحطتان الباقيتان على توفير ساعتين من التيار الكهربائي وسط تقنين لمدة 22 ساعة يوميا، في حين تقوم شبكة المولدات الخاصة البديلة التي تعمل على الديزل بتأمين التيار بتكلفة عالية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وفرض قيود على سحب الودائع المصرفية وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

وضجت مواقع التواصل بالشكر والثناء على الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لم تتخلَ عن الشعب اللبناني في محنته، وقارن النشطاء بين وفاء ايران وصدقها وبين كذب الغرب وامريكا وخذلها حتى من يناصرها ويصدقها من بعض اللبنانيين.

"Mushahid" غرد قائلا:" We are proud to be the army of Wilayat AL Faqih " Syed Hasan Nasrullah

واما "Nour" علقت: The US has taken no action over the last year to assist Lebanon despite the empty promises of its ambassador Shea. Thanks, Iran for standing with Lebanon "

"Interiordesgin" قال: بين الكذب الأمريكي والنفاق السعودي وعبيدهم الداخليين وحصارهم المطبق، لم يجد لبنان شقيقا ينفّس عنه غلواء أزاماته الخانقة سوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت وستقف باستمرار بجانب أشقائها، هكذا يكون الأخ الأكبر الذي يقتسم الرغيف بينه وبين إخوته.

واما حساب "Uptheirons" غرد قائلا: #شكراً_ايران if it's true thank you Iran Republic , u showing that we can consider u friends , u've done what the rest really didn't help , thank you for the fuel much needed and at the right time "

"Klod" قالت: إذا تكلّم صدق، وإذا وعد وفى.. هو صادق الوعد، هو سيد الإنتصارات.. ‎#شكر_نصرالله ‎#شكراحزبالله ‎#شكرا_ايران جمهورية ولي المستضعفين..

"Rania" بدورها علقت: من مواطنة لبنانية الى الجمهورية الإسلامية في إيران :شكرا لكم قيادةً و شعباً على مساعدة بلدي لبنان في كافة المجالات شكرا لكرمكم الرجاء من كل مواطن شريف التفاعل مع هشتاغ ‎#شكرا_إيران

وقالت "Zeina": ايران وعدت وصدقت. اميركا وعدت وكذبت. ‎#شكرا_ايران

"Hashem" نشر صورة لمن ينتظر وعد الامريكي المنافق: ‏لبناني ناطر وعد الكذابة ‎#السيدوعدإيران_وفت ‎#شكراً_إيران

"Yomna" (بنت الارض) رأت في الهبة الايرانية كسرا للحصار ونصرا جديدا. ‎#شكراً_إيران ‎#السيدوعدإيران_وفت بنت الارض