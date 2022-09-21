الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الطب الشرعي في طهران يعلن رأيه فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مهسا أميني

الطب الشرعي في طهران يعلن رأيه فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مهسا أميني
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

في تصريح إعلامي أعلن المدير العام للطب الشرعي في محافظة طهران الإيرانية الرأي الأولي لهذه المنظمة فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مهسا أميني.

العالم - إيران

وتعليقاً على عملية التحقيق في قضية مهسا أميني في هيئة الطب الشرعي وبشأن سبب تسليم جثة المتوفاة إلى أسرتها في فترة وجيزة وعدم الاحتفاظ بالجثة لبضعة أيام في مركز الطب الشرعي من أجل الفحوصات قال الدكتور مهدي فروزش: مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية والأصول المتبعة في هيئة الطب الشرعي في القضايا المحالة إلى هذه المنظمة، لم تكن هناك حاجة لأوراق ثبوتية، بالنظر إلى أن هوية الجثة كانت معروفة.

وأوضح أن: عملية التعامل مع الجثث ذات الهوية الواضحة هي بطبيعة الحال أقصر بكثير من تلك الخاصة بالجثث المجهولة الهوية.

وصرح مدير عام الطب الشرعي في محافظة طهران: باعتبار أن هوية المتوفاة مهسا أميني كانت معروفة تم التعامل مع هذا الملف في أقصر وقت ممكن.

وبخصوص الشكوك التي أثيرت في قضية مهسا أميني قال المدير العام للطب الشرعي بمحافظة طهران: باعتبار أن هناك معلومات غير صحيحة وغير علمية قد انتشرت في الأجواء الإلكترونية تزعم خروج الدم من أذني المرحومة وكسر في قاعدة الجمجمة وضربات للأعضاء الداخلية للجسم، يجب أن نعلن أنه وخلال فحص الجسم وتشريح الجثة، لم تُلاحظ أي آثار لإصابات في الرأس والوجه، أو كدمات حول العينين، أو كسور في قاعدة الجمجمة.

وقالت الدكتور فروزش: في تشريح الجسم والبطن، لم تلاحظ أي علامات نزيف أو سحق أو تمزق في أعضاء الجسم الداخلية.

وختاما أكد المدير العام للطب الشرعي في محافظة طهران أن: ما يحتاج إلى مزيد من الوقت هو تحديد سبب وفاة المتوفاة، وذلك يكون بعد ظهور نتائج فحوصات العينات المأخوذة وضمها إلى نتائج الفحص وتشريح الجثة والسجلات الطبية، وسيتم تقديم ذلك إلى السلطات القضائية على شكل تقرير رسمي من قبل هيئة الطب الشرعي.

روابط ذات صلة

طهران تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي حيال وفاة المواطنة الايرانية أميني

استمرار تجمعات محدودة في بعض المدن الايرانية بذريعة وفاة السيدة مهسا اميني

بالفيديو.. تطورات متابعة قضية وفاة الشابة الايرانية مهسا اميني

نائب الولي الفقيه بمحافظة كردستان يزور عائلة المرحومة مهسا اميني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الطب الشرعي في طهران يعلن رأيه فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مهسا أميني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-09-2022

في البيت الابيض.. الصين الصاعدة.. أزمة واشنطن الإستراتيجية

إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

الحلبوسي والسفير الفرنسي يبحثان الأزمة السياسية في العراق

شاهد بالفيديو.. دولة تحرم 6ملايين شخص من الخدمات الأساسية لأكثر من عام