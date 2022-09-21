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إسلامي: لا يوجد اي انحراف في برنامجنا النووي

إسلامي: لا يوجد اي انحراف في برنامجنا النووي
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي عدم وجود اي انحراف في البرنامج النووي الإيراني.

العالم - ‌إيران

وفي تصريح له الاربعاء في حفل إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) قال اسلامي: وفقا للتقارير المتكررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لا يوجد اي انحراف في البرنامج النووي الإيراني ، لذا لا يمكنهم تحقيق أهدافهم من خلال اثارة الضجيج.

وأضاف : أن أولئك الذين يسعون إلى عزل إيران لا يمكنهم تحمل هذا الإنجاز.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: لا ينبغي الشعور بالياس ولكن يجب وضع العمل والجهد على جدول الأعمال ، ويجب أن نتخذ خطوات قوية بروح تضحوية من أجل تقدم البلاد لتزداد ان شاء الله البنية التحتية اللازمة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطور التكنولوجي والصناعي ومعالجة نقاط ضعفنا وبهذه الطريقة سيكون من الممكن تحسين نوعية الحياة والمعيشة للمواطنين وأن نكون مؤثرين في الاقتصاد الوطني.

وأكد إسلامي قائلا: ان الأعداء يسعون دائمًا إلى إلحاق الأذى بجمهورية إيران الإسلامية وإضعافها ، لذلك وضعوا خططًا كثيرة للتاثير على زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك.

وأضاف: إن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي كان إنجازًا مهمًا للغاية اتى ثماره بعد سنوات من الجهد وتم القبول بإيران كعضو في المنظمة.

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إسلامي: لا يوجد اي انحراف في برنامجنا النووي

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