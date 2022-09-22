شبكات التواصل في اسبوع...

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الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

فتحت الجهات الأمنية والقضائية في ايران تحقيقا في حادثة وفاة الشابة مهسا أميني، وستعلن نتائجه عند اكتمال التحقيقات حسبما صرح وزير الداخلية الايراني.

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ولكن مثيري الشغب استغلوا أجواء التعاطف الشعبي لوفاة الشابة وبدأوا في تنظيم تجمعات شغب ضد النظام الاسلامي والاعتداء على الممتلكات العامة للدولة وكذلك على قوات حفظ النظام.

وفي سياق آخر تداول الناشطون مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يظهر فيه فعل مثير للجدل من الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث، ويظهر الفيديو أن تشارلز يتجاهل رجل من ذوي البشرة السمراء ويرفض مصافحته وسط الحشود الواقفة في صفوف الانتظار لوداع الملكة.

وفي موضوع آخر أثارت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية في بريطانيا، بعد الهتافات "المعادية" للعائلة المالكة في بريطانيا، خلال مباراة الفريق مع نادي سانت ميرين، مساء الأحد، ورفع مشجعو النادي الاسكتلندي لافتة كتب عليها "" إذا كنت تكره العائلة الملكية فصفق بيديك".

أما في الاارضي الفلسطينية المحتلة، تتواصل الاشتباكات وحالة العصيان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على خلفية اعتقال أمن السلطة المطاردين مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة عبر كمين نصبه لهم في المدينة، في حين أعلنت مجموعات عرين الأسود استمرار العصيان حتى إفراج السلطة عن اشتية ورفيقه.

وفي سياق متصل، عم الإضراب الشامل كافة مدارس القدس المحتلة، رفضا لأي شكل من أشكال فرض مناهج الاحتلال الإسرائيلي أو المنهاج المحرف، ويأتي الإضراب استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية ولجان أولياء أمور في القدس.

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