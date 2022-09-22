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عشرات الشخصيات البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

عشرات الشخصيات البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعا عدد من المعارضين البحرينيين الشعب إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الشكلية التي ستجري في البلاد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، باعتبارها أداة تستخدمها السلطة ضد الشعب لفرض سياسات فاسدة وقمعية.

العالم - البحرين

وجاء في البيان الذي وقّعه 19 معارضًا، أنه "منذ العام 2002 جرت في البحرين 5 انتخابات برلمانية أفرزت 5 مجالس شكلية لم يتمكن أي منها من أن يوفر للمواطنين القدرة على ممارسة حقهم السياسي الكامل، وبشكل حقيقي"، مضيفًا أنه "خلال الـ20 سنة الماضية، تكرس دور هذه المؤسسة كأداة تستخدمها العائلة الحاكمة ضد الشعب، ولقد شهدنا ذلك في تقنينها لسياسيات النظام المالية والضريبية وحماية الفاسدين والمفسدين، وإقرار سياساته القمعية وصولا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

ودعا الموقعون على البيان "المواطنين للحفاظ على وحدتهم بمقاطعة الانتخابات الصورية المزمع إقامتها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر القادم"، مطالبين بـ"الإحجام عن المشاركة في هذه اللعبة الانتخابية الشكلية، وعدم الترشح لخضوعها وعدم التصويت فيها".

وأكد أن على المواطنين "مواصلة طريق النضال من أجل الحقوق بالأساليب السلمية".

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