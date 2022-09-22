فلسطين.. غضب النشطاء من السلطة بعد اعتقال المقاومين

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في حين أعلنت مجموعات عرين الأسود استمرار العصيان حتى إفراج السلطة عن اشتية ورفيقه.

واثار اعتقال مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة من قبل السلطة الفلسطينية غضب مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء في حساب نداء الاقصى حول هذا الموضوع: "نجحت السلطة فيما فشل به الاحتلال ! اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية يفجّر ثورة شعبية.. مسيرات سلمية واجهتها السلطة بالرصاص والقنابل ".!

وكتب ام احمد ياسين: "اي اتفاق لا يضمن الافراج عن العاجل عن المطارد مصعب شتية هو مراوغة وضحك على الذقون".

وغرد وائل ابو عمر: "لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس : انتهاء الاجتماع داخل البلدة القديمة حيث تم الاتفاق على انهاء كافة الخلافات، وإنهاء حالة التوتر التي شهدتها المدينة، ومتابعة ملف مصعب اشتية والتعهد بعدم ملاحقة اي من المطلوبين داخل البلدة القديمة".