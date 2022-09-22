الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

فلسطين.. غضب النشطاء من السلطة بعد اعتقال المقاومين

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تتواصل الاشتباكات وحالة العصيان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على خلفية اعتقال أمن السلطة المطاردين مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة عبر كمين نصبه لهم في المدينة.

العالم - هاشتاغ

في حين أعلنت مجموعات عرين الأسود استمرار العصيان حتى إفراج السلطة عن اشتية ورفيقه.

واثار اعتقال مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة من قبل السلطة الفلسطينية غضب مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء في حساب نداء الاقصى حول هذا الموضوع: "نجحت السلطة فيما فشل به الاحتلال ! اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية يفجّر ثورة شعبية.. مسيرات سلمية واجهتها السلطة بالرصاص والقنابل ".!

وكتب ام احمد ياسين: "اي اتفاق لا يضمن الافراج عن العاجل عن المطارد مصعب شتية هو مراوغة وضحك على الذقون".

وغرد وائل ابو عمر: "لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس : انتهاء الاجتماع داخل البلدة القديمة حيث تم الاتفاق على انهاء كافة الخلافات، وإنهاء حالة التوتر التي شهدتها المدينة، ومتابعة ملف مصعب اشتية والتعهد بعدم ملاحقة اي من المطلوبين داخل البلدة القديمة".

روابط ذات صلة

الاحتلال يشرد عائلة مكونة من 14 شخصا في النقب

شاهد.. لماذا يجب أنهاء اتفاق اوسلو؟

الجهاد تدين اعتداء السلطة على المواطنين في نابلس وقتل أحد المتظاهرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: ازدواجية المعايير الغربية هي أكبر مثال على انتهاك حقوق الإنسان

في مراسم الاستعراض العسكري ؛ ازاحة الستار عن صاروخ "رضوان" الباليستي

اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

لبنان.. تحريض إسرائيلي على الفيول الإيراني 

شاهد بالفيديو... فلسطين.. غضب النشطاء من السلطة بعد اعتقال المقاومين

شاهد بالفيديو.. ناشط في حزب العمال البريطاني: الوكالة الذرية العوبة بيد الغرب