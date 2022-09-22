رئيسي: عقدة الاتفاق يجب ان تفتح بيد الذي عقدها 

العالم - ايران

وفي اطار اليوم الثالث من زيارته لنيويورك عقد الرئيس رئيسي اجتماعا مع خبرا السياسة الخارجية الامريكية حيث أجاب على أسئلتهم .

واعتبر أن أحد الأسباب الرئيسية لتأكيد إيران على عدم تدخل الأجانب في قضايا المنطقة هو الوضع الحالي للشعب الأفغاني بعد أكثر من 20 عامًا من الاحتلال والتدخل من قبل القوات الأمريكية وقوات الناتو في هذا البلد ، وقال: إعاقة 35 ألف طفل ليست سوى واحدة من نتائج عقدين من احتلال افغانستان ، إلى متى سيضطر الناس في أجزاء مختلفة من العالم إلى دفع ثمن السياسات الخاطئة والهيمنة لرجال الدولة الأمريكيين والأوروبيين؟ .

الرئيس رئيسي ورداً على سؤال هل إيران مستعدة للاتفاق على مفاوضات نووية أم لا؟ قال: إن جمهورية إيران الإسلامية لم تنسحب من الاتفاقية القائمة وقد أوفت بجميع التزاماتها في هذا الاتفاق. كانت الولايات المتحدة هي التي انسحبت من هذه الاتفاقية ، والدول الأوروبية هي التي لم تف بالتزاماتها.

وأكد أنه منذ البداية أعلنا أننا مع المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق عادل ومعقول وليس مفاوضات من أجل المفاوضات ، مضيفا: ما نواجهه ليس إمكانية انسحاب احد الأطراف المفاوضة من الاتفاقية ، بل امر تم تجربته، وتسعى الجمهورية الإسلامية اليوم، بحق ، للحصول على ضمانة موثوقة ومطمئنة بعدم تكرار هذه التجربة ، يجب فتح هذه العقدة بيد الشخص الذي ربطها.

وأشار إلى أن أحداً لم يصف مطالب إيران بأنها غير معقولة، وقال: النقطة التالية هي ، إلى متى سيتم استغلال قضايا الضمانات كأداة ضغط على إيران؟ كم عدد الحالات التي تم فتحها في هذا المجال وفي كل مرة تم الإعلان عن عدم صحة الادعاءات الواردة فيه؟ .

يتبع ..