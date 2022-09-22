هجوم إرهابي في مليتوبول

العالم- الأزمة الأوكرانية

وفي التفاصيل، صرّح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وهو عضو في قال المجلس الرئيس لإدارة منطقة زابوروجيه بأن" الهجوم الإرهابي في منطقة السوق المركزي في مليتوبول، نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص، حياتهم ليست في خطر، فيما ذكر في وقت لاحق أن الإصابات ارتفعت إلى ستة".

وكان انفجار قد وقع صباح يوم الخميس قرب السوق المركزي في مدينة مليتوبول، فيما أفادت سلطات المنطقة في وقت لاحق بأن الحادث كان هجوما إرهابيا رتبته الاستخبارات الأوكرانية لترويع المدنيين عشية الاستفتاء.

وقال روغوف بهذا الشأن: "بنتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب ثلاثة أشخاص. وهم يتلقون المساعدة الطبية اللازمة، ولا شيء يهدد حياتهم"، لافتا أيضا إلى أن التحقيقات جارية.

وأوضح العضو في الإدارة الحلية لمنطقة منطقة زابوروجيه أن "الإرهابيين يتم تحديد هوياتهم من خلال كاميرات المراقبة".

وفي وقت لاحق، ذكرت السلطات المحلية أن الإصابات الناجمة عن التفجير الإرهابي في السوق المركزي بمدينة مليتوبول ارتفع إلى 6 إصابات.