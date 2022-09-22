استشهاد تعبويين في أعمال شغب بقزوين ومشهد 

العالم - ايران

كما قتل مواطن اخر من قبل الاشخاص الذين شاركوا باعمال الشغب في مدينة الوند .

على الصعيد نفسه وفي احداث الشغب التي شهدتها مدينة مشهد شن مثيرو الشغب هجوما على موكب للترحيب بزوار الإمام الرضا (ع) ، حيث تم طعن اثنين من قوات التعبئى بالسكين .

وكان المشاغبون ينوون اضرام النار في موكب عندما تصدى لهم الناس وقوات التعبئة لك زعيم المشاغبين قام بطعن أحد المدافعين في ذراعه. وحين توجه التعبوي رسول دوست محمدي لمساعدة صديقه طعنه الجاني في صدره ويهرب.

طبعا بجهود القوات الامنية سيتم القبض على هذا الشخص بعد تحديد هويته.

هذا واستشهد دوست محمدي بعد وصوله المستشفى متأثرا بجراحه.