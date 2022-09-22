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فؤاد حسين وعبدالله بن زايد يبحثان العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأبوظبي

فؤاد حسين وعبدالله بن زايد يبحثان العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأبوظبي
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجيَّة العراقيَّة فؤاد حسين، مع وزير خارجيَّة دولة الإمارات عبدالله بن زايد، في سياق اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعيَّة العامة للأمم المُتحِدة في نيويورك.

العالم - الامارات

وجرى خلال هذا اللقاء "استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأبوظبي، وآفاق الارتقاء بها إلى مُستوى يُلبِّي طموحات الشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها المنطقة العربيَّة والدوليَّة."

وأكد الوزير حسين حرص العراق على تعزيز التعاون المُشترَك مع دولة الإمارات في مُختلِف المجالات، داعياً الشركات الإماراتيَّة للمُساهَمة في إعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة حسبما افادت وزارة الخارجية العراقية.

من جانبه الشيخ عبدالله بن زايد بَيَّنَ: نُجدِّد تأكيدنا على دعمنا لأمن، واستقرار العراق، مُضِيفاً: نسعى دائماً إلى زيادة حجم التعاون مع العراق، وسنُساهِم في إعادة الإعمار، والبناء، وزيادة الاستثمار بالعراق.

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فؤاد حسين وعبدالله بن زايد يبحثان العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأبوظبي